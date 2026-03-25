Notdurft-Pause endet im Crash: Auto rollt los und krachte gegen Haus

Während ein 75-Jähriger Dienstagabend, dem 24. März, seine Notdurft verrichten wollte, setzte sich sein ungesichertes Fahrzeug in Bewegung und prallte gegen eine Hausmauer. Verletzt wurde niemand.

Während er ausstieg, um seine Notdurft zu verrichten, vergaß er, die Feststellbremse zu betätigen.

Während er ausstieg, um seine Notdurft zu verrichten, vergaß er, die Feststellbremse zu betätigen.

Gegen 18.25 Uhr hielt der Mann sein Auto auf einer Gemeindestraße in Miesenbach bei Birkfeld an. Während er ausstieg, um seine Notdurft zu verrichten, vergaß er, die Feststellbremse zu betätigen. Kurz nachdem er die Fahrertür geschlossen hatte, begann das Fahrzeug rückwärts zu rollen.

100 Meter unkontrolliert unterwegs

Das Auto bewegte sich rund 100 Meter über eine Wiese, ehe er schließlich gegen die Hausmauer eines Einfamilienhauses prallte. Der Aufprall ereignete sich im Bereich des Eingangs. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Am Fahrzeug sowie an der Fassade des Hauses entstand jedoch erheblicher Sachschaden.