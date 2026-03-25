Nach Aus für „Wave“: Initiative kämpft um Jugendarbeit in Leibnitz

Nach dem Aus für das Jugendzentrum „Wave“ steht die Offene Jugendarbeit in Leibnitz vor einem Umbruch. Während politische Diskussionen laufen, wird parallel um Lösungen und Unterstützung für junge Menschen in der Region gerungen.

Die Offene Jugendarbeit in Leibnitz steht an einem Wendepunkt. Nachdem das Jugendzentrum „Wave“ nicht weitergeführt wird, versuchen engagierte Kräfte vor Ort, ein wichtiges Angebot für junge Menschen aufrechtzuerhalten, 5 Minuten hat berichtet. Unterstützung kommt nun auch aus der Politik: Im Rahmen des Grünen Kinoabends in Leibnitz hat Klubobfrau Sandra Krautwaschl gemeinsam mit Grünen-Gemeinderätin Anita Winkler und Bezirkssprecherin Antje Hochholdinger eine Spende in Höhe von 1.900 Euro an den Verein OJAS – Offene Jugendarbeit Südweststeiermark übergeben.

Unterstützung für laufende Arbeit

Mit der Spende sollen jene unterstützt werden, die trotz schwieriger Rahmenbedingungen weitermachen. Max Pratter und Martha Ortner arbeiten derzeit daran, neue Strukturen aufzubauen und die Jugendarbeit in der Region weiterzuführen. Ziel ist es, jungen Menschen weiterhin verlässliche Anlaufstellen zu bieten. „Unser gemeinsames Ziel ist klar: Die Offene Jugendarbeit in Leibnitz darf nicht einfach verschwinden. Junge Menschen brauchen verlässliche Anlaufstellen, gerade in herausfordernden Zeiten“, betont Krautwaschl.

Politische Entscheidung sorgt für Kritik

Ausgangspunkt der aktuellen Situation ist die Entscheidung, die Finanzierung für das Jugendzentrum „Wave“ einzustellen. Diese Maßnahme wird von Teilen der Politik und der Jugendarbeit kritisch gesehen. Die Bedeutung solcher Einrichtungen sei nicht zu unterschätzen, gerade für junge Menschen, die Orientierung, Unterstützung und Raum zur Entwicklung brauchen, so Krautwaschl.

Mehr als nur ein Treffpunkt

Die Offene Jugendarbeit erfüllt mehrere Funktionen: Sie schafft Räume ohne Leistungsdruck, fördert soziale Kompetenzen und bietet jungen Menschen die Möglichkeit, sich einzubringen und gehört zu werden. Auch Angebote außerhalb klassischer Einrichtungen spielen eine Rolle, etwa direkte Arbeit im Lebensumfeld der Jugendlichen.

Crowdfunding soll Zukunft sichern

Parallel zur politischen Diskussion läuft derzeit eine Crowdfunding-Kampagne, um die Jugendarbeit langfristig abzusichern. Ziel ist es, die notwendige Finanzierung für den laufenden Betrieb zu gewährleisten. Aktuell wurden rund 7.700 Euro gesammelt – das entspricht etwas mehr als zehn Prozent des angestrebten Budgets. Insgesamt werden über 70.000 Euro benötigt, um die Basisfinanzierung sicherzustellen. Die Initiative will sicherstellen, dass junge Menschen weiterhin Zugang zu sicheren Räumen, professioneller Betreuung und Entwicklungsmöglichkeiten haben. Dazu gehören unter anderem offene Treffpunkte, sozialraumorientierte Angebote sowie die Finanzierung von Fachpersonal und geeigneten Räumlichkeiten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 11:16 Uhr aktualisiert