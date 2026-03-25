Unwetterwarnung: Sturm bis 100 km/h und Schnee in der Steiermark

Der Frühling legt nur eine kurze Pause ein: Ab Donnerstag kehrt der Winter in die Steiermark zurück. Mit Schnee bis in tiefere Lagen, stürmischem Wind und deutlich sinkenden Temperaturen wird es ungemütlich.

Mit dem Abend dreht die Wetterlage: Dichtere Wolken ziehen auf, erste Regenschauer setzen ein und der Wind frischt deutlich auf. Damit beginnt der Übergang zu einer deutlich kälteren Wetterphase. Ab Donnerstag zeigt sich die Steiermark dann von ihrer winterlichen Seite. Kalte Luftmassen sorgen für einen spürbaren Temperatursturz. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 500 bis 800 Meter, in der nördlichen Obersteiermark kann es sogar bis in die Täler schneien. Dort sind bis zum Abend zwischen 10 und 20 Zentimeter Neuschnee möglich. Auch in tieferen Lagen wie dem Mur- und Mürztal sind Schneefälle zu erwarten, wenn auch in geringerer Intensität.

Sturm verschärft die Lage

Neben Schnee und Kälte spielt auch der Wind eine zentrale Rolle. Es wird mit teils kräftigen bis stürmischen Böen gerechnet, die Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreichen können. Vor allem in exponierten Lagen kann das die Situation zusätzlich verschärfen. Die Temperaturen gehen deutlich zurück. Am Donnerstag liegen die Höchstwerte nur noch zwischen minus 1 und 5 Grad. Damit kehrt für kurze Zeit wieder echtes Spätwinterwetter ein. Auch Uniqa Unwetterservice bestätigt die Geosphere-Prognose für die Steiermark: Für Teile der Steiermark wurde eine Warnstufe Rot ausgegeben. Erwartet werden Sturmböen mit Spitzen von bis zu 100 km/h. Die Warnung gilt von Donnerstag, 26. März, ab 10 Uhr bis Samstag, 28. März, um 00 Uhr. In Kombination mit Schnee und sinkenden Temperaturen kann es regional zu gefährlichen Wetterbedingungen kommen. So werden im Bezirk Leoben am Wochenende bis zu 50 Zentimeter Neuschnee erwartet.

©Uniqa Unwetterservice Erwartet werden Sturmböen mit Spitzen von bis zu 100 km/h.

Wie lange bleibt der Winter?

Wie lange die kalte Phase anhält, ist derzeit noch schwer abzuschätzen. Für Freitag gibt es unterschiedliche Prognosen, viele deuten aber auf weiterhin unbeständiges und kühles Wetter hin. Fest steht: Der Frühling wird vorerst ausgebremst. Statt milder Temperaturen und Sonnenschein bestimmen Schnee, Wind und Kälte das Wettergeschehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 12:50 Uhr aktualisiert