Wirtschaftsgebäude in Flammen: Ermittlungen ergaben Brandursache

Wie berichtet, brach Dienstagfrüh, 24. März 2026, in einem Wirtschaftsgebäude in Hengsberg (Bezirk Leibnitz) ein Brand aus. Verletzt wurde niemand. Nun steht die Brandursache fest.

Dienstagfrüh, 24. März 2026, brach in einem Wirtschaftsgebäude in Hengsberg (Bezirk Leibnitz) ein Brand aus. Ein Autofahrer bemerkte das Feuer gegen 4 Uhr und alarmierte die Einsatzkräfte. Drei Feuerwehren mit rund 40 Kräften konnten den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Ursache und Schadenshöhe sind noch Gegenstand von Ermittlungen, hieß es am Dienstag.

©FF Hengsberg

Technischer Defekt führte wohl zu Brand

Ein Bezirksbrandermittler der Polizei konnte nun gemeinsam mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung in Steiermark die Brandursache ermitteln. Der Brand dürfte durch einen technischen Defekt eines im Lagerraum befindlichen Kühlaggregates ausgelöst worden sein. Von dort aus griff das Feuer auf das gesamte Gebäude über. Es entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe.