„Heidenbauer Dach Wand“-Insolvenz: Sanierungsplan angenommen

Am 25. März 2026 hat am Landesgericht Leoben die Sanierungsplantagsatzung im Verfahren der Heidenbauer Dach Wand GmbH stattgefunden. Wie der KSV1870 informiert, wurde der vorgelegte Sanierungsplan von den Gläubigern mehrheitlich angenommen. Damit ist die Fortführung des Unternehmens vorerst gesichert.

Insolvenzverfahren im November eröffnet

Die Heidenbauer Dach Wand GmbH befindet sich bereits seit 17. November 2025 in einem Sanierungsverfahren. Bereits im Vorfeld hatte die Heidenbauer Gruppe betont, die Restrukturierung der Unternehmensstruktur planmäßig voranzutreiben. Ziel sei es, trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds eine geordnete Fortführung der Geschäftsbereiche sicherzustellen. Dadurch sollen bestehende Kundenbeziehungen aufrechterhalten, laufende Aufträge fertiggestellt und Arbeitsplätze möglichst erhalten werden. Im Zuge der Restrukturierung werden laufende sowie neue Aufträge mit einem Großteil der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer in einer neuen Struktur fortgeführt. Damit soll gewährleistet werden, dass Projekte termin- und qualitätsgerecht abgeschlossen werden und auch Gewährleistungsansprüche erfüllt werden können. Die Geschäftsführung hatte zudem betont, den Prozess transparent und in enger Abstimmung mit dem Masseverwalter durchzuführen. Ziel bleibe die Fortführung wirtschaftlich tragfähiger Bereiche sowie die Sicherung möglichst vieler Arbeitsplätze.