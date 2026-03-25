Debatte um „Nur Ja heißt Ja“: Antrag im Landtag abgelehnt

In der jüngsten Sitzung des steirischen Landtags haben sich die vier Oppositionsparteien auf Initiative der Grünen für eine Verschärfung des Sexualstrafrechts sowie einen stärkeren Opferschutz ausgesprochen. Konkret sollte sich der Landtag zum sogenannten Zustimmungsprinzip „Nur Ja heißt Ja“ bekennen und beim Bund eine entsprechende Gesetzesänderung einfordern. Der Antrag wurde jedoch von den Regierungsparteien FPÖ und ÖVP abgelehnt.

Zustimmungsprinzip auch in Österreich gefordert

Das Zustimmungsprinzip sieht vor, dass sexuelle Handlungen nur dann erlaubt sind, wenn sie einvernehmlich erfolgen, unabhängig davon, ob sich eine betroffene Person aktiv zur Wehr setzt. In mehreren EU-Staaten ist dieses Prinzip bereits gesetzlich verankert. Die Opposition sieht auch in Österreich entsprechenden Handlungsbedarf. Die Grüne Klubobfrau Sandra Krautwaschl kritisierte die Ablehnung scharf. „Ich bin mir sicher: Jede von uns Frauen hier im Saal hat schon einmal einen sexuellen Übergriff erlebt – und das muss nicht gleich Vergewaltigung sein. Keine einzige Frau hat was davon, wenn beim nächsten Fall wieder alle erschüttert und betroffen sind. Jede einzelne von uns hätte aber sehr viel davon, wenn wir das Prinzip ‚Nur Ja heißt Ja‘ endlich auch in Österreich verankern. Dass FPÖ und ÖVP unseren Antrag abgelehnt haben, ist für mich völlig unverständlich: Es gibt keine einzige Erklärung dafür, gegen das Zustimmungsprinzip zu sein.“

„Symbolpolitik“ für FPÖ, ÖVP äußert widersprüchliche Aussagen

Seitens der FPÖ wurde der Vorschlag hingegen als „Symbolpolitik“ bezeichnet. Auch innerhalb der ÖVP gab es laut einer Aussendung der Grünen widersprüchliche Signale. Krautwaschl sprach von einer „skurrilen“ Situation, in der eine Wortmeldung für strengere Regelungen Beifall fand, der entsprechende Antrag jedoch abgelehnt wurde. Unterstützung erhielt der Vorstoß der Grünen auch von anderen Oppositionsparteien. Die dritte Landtagspräsidentin Helga Ahrer (SPÖ) erklärte: „Es ist entlarvend, dass sich die Landesregierung weiterhin weigert, sich für eine Verschärfung des Sexualstrafrechts stark zu machen. Dass die FPÖ frauenpolitisch im letzten Jahrhundert stehen geblieben ist, wissen wir bereits seit langem. Umso enttäuschender ist es, dass auch die ÖVP unter Manuela Khom diesen Weg konsequent mitgeht. Besonders von ihr hätte ich mir mehr Rückendeckung bei so wichtigen Themen für Frauen erwartet.“

Neben Grüne und SPÖ: Auch Kritik von NEOS und KPÖ

Auch von den NEOS kam Kritik. Frauensprecher Robert Reif sagte: „Dass FPÖ und ÖVP sogar einen Antrag für das Prinzip ‚Nur Ja heißt Ja‘ ablehnen, zeigt erschreckend deutlich, welchen Stellenwert der Schutz von Frauen für diese Landesregierung und insbesondere die FPÖ hat. In einer Zeit von häuslicher Gewalt, Femiziden und Vergewaltigungen muss die Steiermark für Frauen ein sicherer Ort sein. Wer sexuelle Selbstbestimmung nicht stärkt, lässt Betroffene im Stich. Besonders Landesrat Amesbauer sollte sich nach seinen Wortmeldungen in der Debatte ernsthaft die Frage stellen, ob er für dieses Amt wirklich geeignet ist.“ KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler ergänzte: „Das Zustimmungsprinzip ist kein radikaler Vorschlag, sondern ein längst überfälliger Mindeststandard für sexuelle Selbstbestimmung. Es geht um eine klare rechtliche Grundlage: Sex braucht Zustimmung und zwar eindeutig. Dass die Landesregierung diesen Antrag ablehnt, ist nicht nur unverständlich, sondern verantwortungslos. Deshalb stell ich mir die Frage: Ist FPÖ und ÖVP der Opferschutz am Ende doch weniger wichtig, als sie immer behaupten?“ Der Antrag ist damit vorerst gescheitert, die politische Debatte über eine mögliche Verschärfung des Sexualstrafrechts dürfte jedoch weitergehen.