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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine von Schnee bedeckte Landschaft in der Steiermark.
So wird das Wetter am Donnerstag in der Steiermark.
Steiermark
25/03/2026
Prognose

Schneefallgrenze sinkt: Wo in der Steiermark bis zu 20 Zentimeter fallen

Wintereinbruch in der Steiermark: Regen und Schnee bringen teils kräftige Niederschläge und stürmischen Wind. Besonders im Norden sind bis zu 20 Zentimeter Neuschnee möglich, dazu wird es deutlich kälter.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)

Der Donnerstag bringt einen Wetterumschwung und es wird wieder winterlich. „Es regnet und schneit, die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 800 m Höhe. In der nördlichen Obersteiermark fallen bis zum Abend etwa 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee, im Mur- und Mürztal weniger“, berichtet die GeoSphere Austria.

Böen von bis zu 90 km/h

Im Süden der Steiermark ist es nicht vorrangig der Niederschlag, der für ungemütliche Verhältnisse sorgt, sondern der Wind. „Vom Schöckl südwärts klingt der Niederschlag gegen Mittag aus, während der Nordföhn an Stärke zunimmt. Es weht gebietsweise starker bis stürmischer Nordwind mit Böen zwischen 50 und 90 km/h“, so die Wetterexperten. Am Donnerstag wird es wieder deutlich kälter mit maximal -1 bis 5 Grad.

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