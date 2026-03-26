Südoststeiermark: Arbeiter gerät in Fördertechnik, schwer verletzt

In einem fleischverarbeitenden Betrieb in der Südoststeiermark kam es am Mittwochabend zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Arbeiter erlitt dabei eine schwere Verletzung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach der Erstversorgung durch das Österreichische Rote Kreuz wurde der Verletzte in das LKH Graz gebracht.

Nach der Erstversorgung durch das Österreichische Rote Kreuz wurde der Verletzte in das LKH Graz gebracht.

Gegen 20.23 Uhr wurden Polizei und Einsatzkräfte zu einem Arbeitsunfall gerufen. Nach ersten Erkenntnissen war ein 39-jähriger Arbeiter mit Reinigungsarbeiten beschäftigt, als es zu dem Unfall kam. Dabei dürfte er mit einem Fuß in eine abgeschaltete Fördertechnik geraten sein. In weiterer Folge kam es zu einem Sturz.

Schwere Verletzung am Bein

Der Mann erlitt dabei eine schwere Verletzung am Bein. Die genaue Ursache des Sturzes ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Laut aktuellem Stand der Ermittlungen kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Nach der Erstversorgung durch das Österreichische Rote Kreuz wurde der Verletzte in das LKH Graz gebracht.