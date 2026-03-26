Winter zurück in der Steiermark: Schöckl angezuckert, Sturm im Anmarsch

Der Winter ist zurück in der Steiermark und das schneller als gedacht. Während der Schöckl bereits weiß angezuckert ist, zeigen aktuelle Messungen: In vielen Regionen hat es schon zu schneien oder regnen begonnen.

Ein Blick auf den Grazer Hausberg genügt: Der Schöckl präsentiert sich bereits tief winterlich. Doch nicht nur dort zeigt sich das Comeback des Winters, auch in vielen Teilen des Landes hat sich das Wetter bereits deutlich verändert.

Erste Schneefälle in der Obersteiermark

Vor allem im Norden und in höheren Lagen ist der Winter bereits angekommen. In Rottenmann wird aktuell Schneefall gemeldet, ebenso leichter Schneefall in Irdning/Gumpenstein und Oberwölz. Auch in Hall bei Admont, Mooslandl und Aigen im Ennstal geht der Niederschlag bereits in Schneeregen über. Die Temperaturen bewegen sich dort knapp über dem Gefrierpunkt, ideale Bedingungen für weiteren Schneefall. In Regionen wie Mariazell, Bad Aussee oder Fischbach sorgen Temperaturen um null Grad zusätzlich für winterliche Verhältnisse.

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Regen und Schauer in vielen Landesteilen

Während es im Norden bereits schneit, dominieren in anderen Regionen noch Regen und Schauer. Leichte Regenschauer werden etwa in Aflenz, Gröbming und St. Radegund gemeldet. Durchgehender Regen fällt unter anderem in Bad Radkersburg, Gleisdorf und Köflach. Auch im Raum Leibnitz, Feldbach und Deutschlandsberg zeigt sich das Wetter aktuell grau, feucht und kühl. In vielen Regionen liegt zusätzlich Nebel über der Landschaft. Besonders betroffen sind Bad Gleichenberg, Leibnitz, Kalwang und Teile der Obersteiermark. In höheren Lagen wird es bereits frostig: Am Präbichl und in der Ramsau am Dachstein wurden Temperaturen von minus 2 Grad gemessen, am Schöckl sogar minus 3,3 Grad.

Graz noch verschont, aber nicht mehr lange

In Graz selbst zeigt sich das Wetter derzeit noch stark bewölkt bei rund 6 Grad, etwa in der Heinrichstraße, in Straßgang oder am Flughafen Thalerhof. Doch auch hier wird sich die Lage rasch ändern: Mit dem weiteren Temperatursturz könnte es auch in tieferen Lagen zunehmend ungemütlich werden.

©Webcam Holding Graz Auch in Graz zeichnet es sich bereits am frühen Morgen ab: Es wird ungemütlich.

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee erwartet

Mit dem Fortschreiten der Woche verschärft sich die Situation weiter. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 500 bis 800 Meter, in der nördlichen Obersteiermark kann der Schnee sogar bis in die Täler reichen. Dort werden bis zu 20 Zentimeter Neuschnee erwartet. Auch im Mur- und Mürztal bleibt es winterlich, wenn auch mit geringeren Mengen. Zusätzlich sorgt kräftiger Nordwind für schwierige Bedingungen. Böen zwischen 50 und 90 km/h sind hier möglich, in exponierten Lagen noch stärker.

©Webcam Holding Graz Schnee, Regen, Sturm: Das Wetter in der Steiermark wird rauer.

Sturm verschärft die Lage zusätzlich

Neben Schnee und Kälte rückt auch der Wind stark in den Fokus. Es wird mit teils kräftigen bis stürmischen Böen gerechnet, die Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreichen können. Besonders in exponierten Lagen kann sich die Situation dadurch zusätzlich verschärfen. Gleichzeitig gehen die Temperaturen deutlich zurück, am Donnerstag liegen die Höchstwerte nur noch zwischen minus 1 und 5 Grad, 5 Minuten hat bereits berichtet. Damit stellt sich vorübergehend wieder typisches Spätwinterwetter ein. Auch der Uniqa Unwetterservice bestätigt die Prognosen der GeoSphere: Für Teile der Steiermark wurde Warnstufe Rot ausgegeben. Erwartet werden Sturmböen mit Spitzen von bis zu 100 km/h. Die Warnung gilt von Donnerstag, 26. März, ab 10 Uhr bis Samstag, 28. März, um 00 Uhr. In Kombination mit Schnee und sinkenden Temperaturen kann es regional zu gefährlichen Bedingungen kommen. Im Bezirk Leoben werden am Wochenende sogar bis zu 50 Zentimeter Neuschnee erwartet.