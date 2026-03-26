Lkw-Brand auf A2 bei Pinggau: Autobahn kurzzeitig gesperrt

Ein Lkw geriet während der Fahrt am Donnerstagfrüh in Brand. Der Lenker konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig abstellen und sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr rückte mit 36 Kräften aus und brachten das Feuer unter Kontrolle.

Gegen 5.30 Uhr war ein 48-jähriger Lenker mit einem Lkw auf der ersten Spur der A 2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Plötzlich bemerkte er im Bereich des linken Hinterreifens bzw. der Plane Flammen aufsteigen. Er konnte das Fahrzeug gerade noch rechtzeitig in einer Pannenbucht abstellen und verlassen, ehe es in kurzer Zeit in Vollbrand stand.

©FF Pinggau Die Feuerwehr stand mit 36 Kräften im Einsatz.

Südautobahn gesperrt

Die Feuerwehren Pinggau und Schäffern, im Einsatz mit 36 Kräften und sechs Fahrzeugen, konnten das Fahrzeug sowie einen Kleinflächenbrand auf einer Böschung löschen. Die Südautobahn war an der Unfallörtlichkeit für einige Zeit gesperrt. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde von der ASFINAG abgesichert und wird im Laufe des heutigen Tages von einer Abschleppfirma entfernt.