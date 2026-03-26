Akute Sturmwarnung in der Steiermark: „Wälder und Parks meiden“

Das Land Steiermark warnt vor stürmischen Böen und ruft zur Vorsicht auf. Besonders Wälder und Parkanlagen sollen bis Samstag gemieden werden. Der Grund: Durch frühere Schneefälle geschwächte Bäume könnten umstürzen.

Achtung: Das Land Steiermark hat eine Sturmwarnung bis Samstag ausgesprochen. Auch Graz und der Zentralraum sind betroffen.

Achtung: Das Land Steiermark hat eine Sturmwarnung bis Samstag ausgesprochen. Auch Graz und der Zentralraum sind betroffen.

Bereits im Laufe des Tages nimmt der Nordwind deutlich zu. Ab dem Abend sind in vielen Regionen Windspitzen um 80 km/h möglich. In höher gelegenen und exponierten Bereichen, etwa entlang der Stubalpe, Gleinalpe, den Fischbacher Alpen oder im Wechselgebiet, sind sogar Böen von bis zu 100 km/h zu erwarten. Auch Graz und der Zentralraum sind betroffen.

Hohe Gefahr durch beschädigte Bäume

Ein besonderes Risiko geht von Bäumen aus, die bereits durch starke Schneefälle im Februar geschwächt wurden. Viele davon konnten noch nicht entfernt werden. Durch den Sturm könnten Äste abbrechen oder ganze Bäume umstürzen. Die Behörden warnen zudem vor möglichen Einschränkungen im Verkehr sowie bei der Energieversorgung. Umgestürzte Bäume könnten Straßen blockieren oder Leitungen beschädigen.

Klare Empfehlung an Bevölkerung

Der Leiter der Fachabteilung Katastrophenschutz des Landes Steiermark, Harald Eitner, appelliert an die Bevölkerung, zumindest bis Samstag keine Waldgebiete und Parkanlagen zu betreten und lose Gegenstände auf Terrassen und Balkonen nach Möglichkeit zu fixieren.