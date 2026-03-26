5,1 Millionen Euro Schulden: Steirischer Traditionsbetrieb insolvent

„Elektro- u. Schaltanlagenbau Winter GmbH“ hat eine lange Geschichte: Bereits 1956 wurde das Unternehmen gegründet. Heute ist es unter anderem im Bau von Schaltanlagen, Steuerschränken und im Bereich Elektroinstallation tätig. Jetzt wurde ein Sanierungsverfahren am Landesgericht Leoben eröffnet. Die Passiva des Unternehmens belaufen sich auf rund 5,1 Millionen Euro. Dem stehen Aktiva von etwa 1,06 Millionen Euro gegenüber. Für die Gläubiger ist im Zuge des Sanierungsplans eine Quote von 20 Prozent vorgesehen, zahlbar innerhalb von zwei Jahren.

Verluste und steigende Kosten

Als Gründe für die Insolvenz nennt das Unternehmen mehrere Faktoren. Vor allem Verluste bei Großprojekten hätten die wirtschaftliche Lage stark belastet. Gleichzeitig führten steigende Rohstoff- und Energiepreise zu zusätzlichen Kosten. Diese konnten oft nicht an Kunden weitergegeben werden. Auch Zahlungsverzögerungen, hohe Abfertigungen und notwendige Vorauszahlungen für Material hätten die Liquidität weiter verschlechtert. Trotz der schwierigen Lage soll das Unternehmen fortgeführt und saniert werden. Ziel ist es, den Sanierungsplan aus dem laufenden Betrieb zu finanzieren. Ob das gelingt, wird nun vom bestellten Insolvenzverwalter geprüft. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis Anfang Mai anmelden. Weitere Gerichtstermine sind für Mai und Juni angesetzt.