4 Mio. Euro: Diese steirischen Straßenprojekte gehen 2026 an den Start
Mehr als vier Millionen Euro an Landesmitteln fließen 2026 in Gemeindestraßen. Insgesamt werden mit Gemeindebeiträgen knapp zehn Millionen investiert. 56 Projekte von Neubau bis Fertigstellung sind geplant.
In der Regierungssitzung am Donnerstag, dem 26. März wurde das Förderungsprogramm 2026 der Abteilung 7 (Gemeinden, Wahlen und ländlicher Wegebau), die mit den zwei Referaten „Bauausführung ländlicher Wegebau” und „Projektsteuerung ländlicher Wegebau” Sanierungsmaßnahmen auf Gemeindestraßen fördert und unterstützt, beschlossen.
Statements
„Exakt wurden 4.016.200 Euro Landesförderungen beschlossen. Inklusive der jeweiligen Gemeindemittel sollen heuer steiermarkweit knapp zehn Millionen Euro in die Sanierung von 23 Fortführungs- und 17 Fertigstellungsvorhaben und 16 Neuaufnahmen investiert werden. Gemeindestraßen verbinden Wohngebiete, Betriebe, Schulen und öffentliche Einrichtungen und sind damit ein zentraler Teil des täglichen Lebens. Eine rechtzeitige Sanierung erhöht die Verkehrssicherheit und sichert den langfristigen Werterhalt der kommunalen Infrastruktur”, unterstreicht Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.
„Unser klares Ziel ist es, den ländlichen Raum in der Steiermark nachhaltig zu stärken. Denn starke Regionen sind sichere Regionen – sie bieten Lebensqualität, Perspektiven und Zusammenhalt für die Menschen vor Ort. Gerade Investitionen in die Infrastruktur wie unsere Gemeindestraßen sind ein wichtiger Baustein dafür. Wir arbeiten mit voller Kraft daran, den ländlichen Raum als jenen lebens- und liebenswerten Ort zu erhalten, der er ist”, sagt Landesrätin Simone Schmiedtbauer. Im Erhaltungsprogramm werden übergeordnete Gemeindestraßen nach der „Richtlinie der Steiermärkischen Landesregierung für die Förderung von Baumaßnahmen an ländlichen Straßen” saniert.
Wolfgang Wlattnig, Leiter der A7: „Die technische Umsetzung und Förderung erfolgt in der Regel über einen mehrjährigen Zeitraum. Die 40 Fortführungsprojekte beinhalten 17 Vorhaben, die heuer abgeschlossen werden sollen. Der Umsetzungszeitraum bei den Sanierungen, die jeweils nur Abschnitte der jeweiligen Gemeindestraßen betreffen, erstreckt sich von einem Jahr bis zu sechs Jahren.”
23 Fortführungs-, 17 Fertigstellungsvorhaben und 16 Neuaufnahmen
Bezirk Deutschlandsberg:
Neuaufnahme:
Groß St. Florian, Hasreither Straße
Stainz, Bürschtiweg
Fortführung:
Pölfing-Brunn, Oberhartweg
Fertigstellung:
Bad Schwanberg, Hohlbach Vorstadt Riemerberg
Graz-Umgebung:
Fortführung:
Kainbach bei Graz, Stiftingtalstraße
Eggersdorf bei Graz, Tragbergstraße
Frohnleiten, Pfannbergstraße
Bezirk Leibnitz:
Neuaufnahme:
Arnfels, Hexenwaldweg
Heimschuh, Neurathstraße
Kitzeck im Sausal, Römerstraße
Fortführung:
Tillmitsch, Maxlonerstraße
Fertigstellung:
Arnfels, Hexenwaldweg
Heimschuh, Neurathstraße
Oberhaag, Kühbergweg
St. Nikolai im Sausal, Lamperstätten-St. Nikolai Weg
Gleinstätten, Haslachweg
Heiligenkreuz am Waasen, Götzaueggstraße
St. Georgen an der Stiefing, Neudorfweg
Bezirk Liezen:
Neuaufnahme:
Bad Mitterndorf, Forsthausweg Obersdorf
Fortführung:
Haus, Lehenbrücke
Lassing, Alte Lassinger Landesstraße
Ramsau, Obere Leitenstraße
Fertigstellung:
Öblarn, Ortsdurchfahrt Öblarn
Bezirk Murau:
Neuaufnahme:
St. Georgen am Kreischberg, Zielbergweg
Bezirk Voitsberg:
Neuaufnahme:
Edelschrott, Auenweg
Köflach, Gößnitztalstraße = Fertigstellung
Rosental an der Kainach, Walter Kauffold Straße = Fertigstellung
Fortführung:
Stallhofen, Stallhofbergstraße
Voitsberg, Kowaldstraße
Bärnbach, Hochtregister Straße
Fertigstellung:
Köflach, Gößnitztalstraße
Bezirk Weiz:
Neuaufnahme:
St. Kathrein am Hauenstein, Zeilerweg
Pischelsdorf am Kulm, Hollerbergweg
St. Ruprecht an der Raab, Breiteggerstraße
Fortführung:
Naas, Lärchsattelstraße
Ratten, Narrenhoferbergweg
Birkfeld, Rosseggweg
Passail, Buchberg-Breitenau
Bezirk Murtal:
Fortführung:
Seckau, Hammerbergstraße
Obdach, Rudolf Falb Gasse
Bezirk Bruck-Mürzzuschlag:
Neuaufnahme:
Spital am Semmering, Stuhleckstraße
Bezirk Hartberg-Fürstenfeld:
Neuaufnahme:
St. Jakob im Walde, Krutzlerweg
Neudau, Angerstraße
Fortführung:
St. Johann in der Haide, Altenbergstraße
Bad Waltersdorf, Schmiedböckweg
Grafendorf bei Hartberg, Reibersdorfstraße
Kaindorf, Kopfingdorfweg
Waldbach-Mönichwald, Arzbergweg
Fertigstellung:
Buch-St. Magdalena, Grubbergweg
Pöllau, Tavernenweg
Vorau, Rechbergweg
Bezirk Südoststeiermark:
Fortführung:
Tieschen, Auenbergweg
Paldau; Stesslgraben
Riegersburg, Neurath-Statzenbachweg
Straden, Kammweg
Fertigstellung:
Eichkögl, Eichkögl-Mitterfladnitz
Fehring, Mühlfeldweg
St. Peter am Ottersbach, Kammweg