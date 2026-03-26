4 Mio. Euro: Diese steirischen Straßenprojekte gehen 2026 an den Start

„Exakt wurden 4.016.200 Euro Landesförderungen beschlossen. Inklusive der jeweiligen Gemeindemittel sollen heuer steiermarkweit knapp zehn Millionen Euro in die Sanierung von 23 Fortführungs- und 17 Fertigstellungsvorhaben und 16 Neuaufnahmen investiert werden. Gemeindestraßen verbinden Wohngebiete, Betriebe, Schulen und öffentliche Einrichtungen und sind damit ein zentraler Teil des täglichen Lebens. Eine rechtzeitige Sanierung erhöht die Verkehrssicherheit und sichert den langfristigen Werterhalt der kommunalen Infrastruktur”, unterstreicht Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.

„Unser klares Ziel ist es, den ländlichen Raum in der Steiermark nachhaltig zu stärken. Denn starke Regionen sind sichere Regionen – sie bieten Lebensqualität, Perspektiven und Zusammenhalt für die Menschen vor Ort. Gerade Investitionen in die Infrastruktur wie unsere Gemeindestraßen sind ein wichtiger Baustein dafür. Wir arbeiten mit voller Kraft daran, den ländlichen Raum als jenen lebens- und liebenswerten Ort zu erhalten, der er ist”, sagt Landesrätin Simone Schmiedtbauer. Im Erhaltungsprogramm werden übergeordnete Gemeindestraßen nach der „Richtlinie der Steiermärkischen Landesregierung für die Förderung von Baumaßnahmen an ländlichen Straßen” saniert.

Wolfgang Wlattnig, Leiter der A7: „Die technische Umsetzung und Förderung erfolgt in der Regel über einen mehrjährigen Zeitraum. Die 40 Fortführungsprojekte beinhalten 17 Vorhaben, die heuer abgeschlossen werden sollen. Der Umsetzungszeitraum bei den Sanierungen, die jeweils nur Abschnitte der jeweiligen Gemeindestraßen betreffen, erstreckt sich von einem Jahr bis zu sechs Jahren.”