Ermittlungen gegen Militärdekan: Vorwürfe wegen Belästigung und Verfolgung

Gegen einen steirischen Militärdekan des Österreichisches Bundesheer läuft ein Ermittlungsverfahren. Anlass sind Vorwürfe einer jungen Soldatin, die sich durch wiederholte Kontaktaufnahmen bedrängt gefühlt haben soll. Die Staatsanwaltschaft Graz prüft unter anderem den Verdacht der beharrlichen Verfolgung und sexuellen Belästigung sowie mögliche Delikte im Zusammenhang mit der Amtsausübung. Der Beschuldigte wurde inzwischen vom Dienst suspendiert, berichtet die Kleine Zeitung. Ein internes Disziplinarverfahren wurde zwar eingeleitet, ruht derzeit jedoch wegen der laufenden strafrechtlichen Ermittlungen.

Nachrichten, Bilder und Treffen in Aussicht gestellt

Nach Angaben der Soldatin soll der Mann über längere Zeit hinweg zahlreiche Nachrichten geschickt und mehrfach persönliche Treffen vorgeschlagen haben. Auch einzelne Bilder seien übermittelt worden. Sie habe die Situation als zunehmend belastend empfunden und schließlich Vorgesetzte informiert. Die Verteidigung weist die Vorwürfe zurück. Laut Rechtsvertretung gebe es zwar einen intensiven Nachrichtenverlauf, jedoch keine strafrechtlich relevanten Inhalte. Der Beschuldigte selbst bestreitet ein Fehlverhalten und verweist auf seelsorgerische Kontakte im dienstlichen Kontext. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, für den Mann gilt die Unschuldsvermutung.