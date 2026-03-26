Von 4.000 auf 24: Schüler kämpfen um den Quiz-Titel

„Der Landtag Steiermark als Zentrum der politischen Willensbildung bietet einen würdigen Rahmen für das Quiz ,Politische Bildung‘. Gerade für junge Menschen ist die Auseinandersetzung mit Politik, Geschichte und Weltgeschehen von zentraler Bedeutung für Demokratieverständnis und eigene Meinungsbildung. Es freut mich sehr, dass so viele engagierte Jugendliche teilgenommen, sich intensiv vorbereitet und ihr Wissen heute unter Beweis gestellt haben. Ich gratuliere nicht nur dem Siegerteam, sondern allen Finalistinnen und Finalisten herzlich zu ihrer großartigen Leistung“, betonte Landtagspräsident Gerald Deutschmann.

Erstmals in der Geschichte dieser Veranstaltungsreihe nahm auch ein Landeshauptmann persönlich daran teil: „Es freut mich ganz besonders, dass über 4.000 Schüler in der Steiermark an diesem Quiz zur Politischen Bildung teilgenommen haben. Das zeigt eindrucksvoll, dass das Interesse junger Menschen an Politik vorhanden ist – und erfreulicherweise wieder steigt. Schließlich ist es sehr wichtig, das Bewusstsein für unsere demokratischen Prozesse bereits in jungem Alter zu stärken“, so Landeshauptmann Mario Kunasek, der erzählte: „Vor 30 Jahren habe ich selbst mit der Landesberufsschule Arnfels am Quiz teilgenommen, wir kamen sogar ins Finale. Das war für mich der eigentliche Einstieg in die Politik. Ich bedanke mich herzlich bei allen Schülern, die daran teilgenommen haben, sowie bei der Bildungsdirektion, allen Mitarbeitern sowie natürlich bei den engagierten Lehrern, die mit viel Einsatz und Enthusiasmus dieses Quiz ermöglichen. Herzliche Gratulation an alle, die teilgenommen haben.“

Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner erklärte: „Die Tatsache, dass Jahr für Jahr so viele Schülerinnen und Schüler bei diesem Quiz teilnehmen, ist nur möglich, weil das Team ,Politische Bildung‘ eine großartige Arbeit leistet und es Lehrerinnen und Lehrer gibt, die dieses wichtige Thema mit großer Leidenschaft vorantreiben. Dafür ein herzliches Dankeschön.“