Von 4.000 auf 24: Schüler kämpfen um den Quiz-Titel
Bereits zum 37. Mal fand der Landeswettbewerb Quiz "Politische Bildung" im Sitzungssaal des Landhauses in Graz statt. Rund 4.000 Schüler traten bei diesem Quiz landesweit bei Vorentscheidungen gegeneinander an.
Im Landhaus matchten sich am Donnerstag, dem 26. März etwa 100 Schüler im Zwischenfinale, 24 von ihnen kamen schließlich ins Finale. Pro Schule (Mittelschulen, Polytechnische Schulen, AHS-Oberstufe und -Unterstufe, Berufsbildende mittlere und höhere Schulen sowie Berufsschulen) wurden zwei Personen entsandt. Vorbereitung und Planung oblag einmal mehr dem bewährten Quizteam der Bildungsdirektion für Steiermark, welches aus Lehrern aller sechs Schultypen bestand. Über das Faktenwissen hinaus stellten die Teilnehmer am Landeswettbewerb in den einzelnen Quizrunden gemäß den Zielen der Politischen Bildung auch Teamgeist, Kommunikationsfähigkeit, Eigeninitiative, Problembewusstsein, Flexibilität und Kritikfähigkeit unter Beweis.
Finalsieger
- 1. Team B (Emma Schwarz, BG/BRG/BORG Kapfenberg, Tobias Ebner, BG/BRG Weiz, Elias Augmaier, MS Deutschlandsberg, Felix Luttenberger-Steinwender, BHAK Weiz, Andreas Becker, FS Odilien Graz, Markus Stadler, LBS Eibiswald)
- 2. Team C (Michael Puff, BG/BRG Petersgasse Graz, Wendelin Staunig, HIB Graz-Liebenau, Peter Auer, MS Ursulinen Graz, Lukas Gölles, BHAK Fürstenfeld, Stefan Bachmann, BHAS Hartberg, Leon Berghold, LBS Graz 4)
- 3. Team A (Samuel Bachinger, BRG Kepler Graz, Moritz Mayr, BG Sacre Coeur Graz, Pascal Neumeister, MS Deutschlandsberg, Matteo Kreuzer, HTBLA Kaindorf, Julian Hütter, Odilien Graz, Tina Jamnigg, LBS Graz 2)
- 4. Team D (Stefan Siegl, BG/BRG Weiz, Eliana Schmer, BG/BRG/MG Dreihackengasse Graz, Stefan Prenner, PTS Friedberg, Michael Trampusch, HAK Deutschlandsberg, Nico Hyden, BHAS Weiz, Stella Winkelbauer, LBS Bad Gleichenberg)
Redebeiträge
„Der Landtag Steiermark als Zentrum der politischen Willensbildung bietet einen würdigen Rahmen für das Quiz ,Politische Bildung‘. Gerade für junge Menschen ist die Auseinandersetzung mit Politik, Geschichte und Weltgeschehen von zentraler Bedeutung für Demokratieverständnis und eigene Meinungsbildung. Es freut mich sehr, dass so viele engagierte Jugendliche teilgenommen, sich intensiv vorbereitet und ihr Wissen heute unter Beweis gestellt haben. Ich gratuliere nicht nur dem Siegerteam, sondern allen Finalistinnen und Finalisten herzlich zu ihrer großartigen Leistung“, betonte Landtagspräsident Gerald Deutschmann.
Erstmals in der Geschichte dieser Veranstaltungsreihe nahm auch ein Landeshauptmann persönlich daran teil: „Es freut mich ganz besonders, dass über 4.000 Schüler in der Steiermark an diesem Quiz zur Politischen Bildung teilgenommen haben. Das zeigt eindrucksvoll, dass das Interesse junger Menschen an Politik vorhanden ist – und erfreulicherweise wieder steigt. Schließlich ist es sehr wichtig, das Bewusstsein für unsere demokratischen Prozesse bereits in jungem Alter zu stärken“, so Landeshauptmann Mario Kunasek, der erzählte: „Vor 30 Jahren habe ich selbst mit der Landesberufsschule Arnfels am Quiz teilgenommen, wir kamen sogar ins Finale. Das war für mich der eigentliche Einstieg in die Politik. Ich bedanke mich herzlich bei allen Schülern, die daran teilgenommen haben, sowie bei der Bildungsdirektion, allen Mitarbeitern sowie natürlich bei den engagierten Lehrern, die mit viel Einsatz und Enthusiasmus dieses Quiz ermöglichen. Herzliche Gratulation an alle, die teilgenommen haben.“
Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner erklärte: „Die Tatsache, dass Jahr für Jahr so viele Schülerinnen und Schüler bei diesem Quiz teilnehmen, ist nur möglich, weil das Team ,Politische Bildung‘ eine großartige Arbeit leistet und es Lehrerinnen und Lehrer gibt, die dieses wichtige Thema mit großer Leidenschaft vorantreiben. Dafür ein herzliches Dankeschön.“