Ab 1. April: Das ändert sich bei der Wohnunterstützung in der Steiermark

1) Klare Anspruchsvoraussetzungen

Der Kreis der Anspruchsberechtigten wird konkretisiert und eingeschränkt. Subsidiär Schutzberechtigte sind künftig nicht mehr anspruchsberechtigt. Dies steht im Einklang mit EU-Recht, weil die Wohnunterstützung keine Kernleistung der Sozialhilfe ist und subsidiär Schutzberechtigte ohnehin über die Grundversorgung versorgt werden. Außerdem gilt allgemein eine Mindestaufenthaltsdauer von fünf Jahren mit Hauptwohnsitz in Österreich als Voraussetzung für den Bezug der Wohnunterstützung.

2) Verbindliche Leistungsnachweise

Für die Personengruppe der Drittstaatsangehörigen wird künftig ein Beitragsnachweis ins österreichische Sozialsystem verlangt. Anspruch auf Wohnunterstützung besteht demnach, wenn innerhalb der letzten fünf Jahre zumindest 54 Monate oder insgesamt 240 Monate steuer- bzw. sozialversicherungsrelevante Einkünfte oder Leistungen nachgewiesen werden können. Damit wird sichergestellt, dass diese sozialpolitische Leistung gezielt jenen zugutekommt, die bereits einen nachhaltigen Beitrag zum Gemeinwesen geleistet haben. Gleichzeitig wird besonderen Lebenssituationen Rechnung getragen. Für ältere Personen im Pensionsalter sowie für Menschen mit dauerhafter Erkrankung gelten entsprechende Ausnahmeregelungen.

3) Deutschpflicht

Darüber hinaus gilt für Drittstaatsangehörige zukünftig der Nachweis von ausreichenden Deutschkenntnissen als Voraussetzungen für den Bezug der Wohnunterstützung. Als Nachweise können anerkannte Sprachzertifikate auf mindestens A2-Niveau, absolvierte Integrationsprüfungen beim ÖIF, Schulabschlüsse oder Berechtigungen zum Studium in deutscher Sprache vorgelegt werden. Damit wird sichergestellt, dass unterschiedliche Bildungs- und Lebenswege berücksichtigt werden, gleichzeitig aber ein verbindlicher Mindeststandard an Deutschkenntnissen gewährleistet ist. Wer diese Sprachnachweise nicht erbringen kann, wird keine Wohnunterstützung mehr beziehen können.

4) Mehr Effizienz und Kontrolle

Auch im Vollzug bringt die Novelle Änderungen. Die Meldefrist für Einkommensänderungen wird von vier auf zwei Wochen verkürzt. Damit können Änderungen schneller berücksichtigt und Fehlbezüge rascher verhindert werden.

5) Verbesserungen für Menschen mit Behinderung

Ein zentraler sozialpolitischer Schwerpunkt der Reform ist die gezielte Besserstellung von Menschen mit Behinderung. Künftig wird das persönliche Budget nicht mehr als Einkommen angerechnet. Dadurch werden nicht nur die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der Betroffenen gestärkt, sondern auch sichergestellt, dass Unterstützungsleistungen dort ankommen, wo sie benötigt werden.