Nach Umbau: Steirischer PENNY öffnet wieder seine Pforten

Am 26. März öffnete PENNY in der Grazer Straße 48 in Mürzzuschlag seine modernisierte Filiale. Zur Eröffnung wurde die Filiale feierlich mit einer übergroßen Schleife geschmückt. Auch die Gemeinde Mürzzuschlag freut sich über die Modernisierung. Bürgermeister Karl Rudischer war bei der Eröffnung dabei und betont: „Die neu eröffnete PENNY Filiale in der Grazer Straße ist ein bedeutender Schritt für die Nahversorgung in unserer Gemeinde. Solche Investitionen schaffen nicht nur Arbeitsplätze, sondern bieten unseren Bürger:innen ein modernes und attraktives Einkaufserlebnis.” „Frische steht für uns an erster Stelle. Deshalb richten wir unsere Modernisierungsoffensive in ganz Österreich konsequent darauf aus und gestalten unsere Filialen gleichzeitig übersichtlich und nah an den Bedürfnissen unserer Kund:innen. Jede erneuerte Filiale steht für mehr Komfort und spürbar mehr Frische“, so Niko Karras, Geschäftsführer PENNY Österreich.

Die modernisierte Filiale im Überblick PENNY in der Grazer Straße 48 in 8680 Mürzzuschlag

568 m2 Verkaufsfläche

sichert 7 Arbeitsplätze in der Region

Eröffnung am 26. März 2026

Filialleitung: Jasmin Magritzer

Öffnungszeiten: Montag – Freitag: 7.15-19 Uhr, Samstag 7.15-17 Uhr