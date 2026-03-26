Sturm sorgt für Einsätze: Bäume blockierten steirische Straße

Am Donnerstag, dem 26. März 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Weißkirchen aufgrund der Sturmwetterlage zu mehreren umgestürzten Bäumen auf der Gaberlbundesstraße alarmiert. Die Straße wurde abgesichert und gemeinsam mit unterstützenden Landwirten samt Forsttraktoren rasch geräumt. Auch die Polizei war an der Einsatzstelle anwesend. Die Feuerwehr Kleinlobming arbeitete zeitgleich weitere Einsatzstellen mit umgestürzten Bäumen entlang der Gaberlbundesstraße ab. Nach den Aufräumarbeiten konnte die Straße wieder freigegeben werden. Verletzt wurde niemand.