Mehrere Zentimeter: Wo es am Freitag in der Steiermark wieder schneit

Schnee und stürmischer Wind prägen weiterhin das Wetter am Freitag. Vor allem in höheren Lagen der Steiermark wird es noch einmal weiß. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 600 Metern.

„Am Freitag schneit es im Nordstau des Alpenhauptkamms weiterhin anhaltend, vor allem im Salzatal und in der Wechselregion kommen noch einmal mehrere Zentimeter Neuschnee zusammen. Auch in den übrigen Regionen kommt es immer wieder zu Regen-, Schneeregen- und Schneeschauern, die Schneefallgrenze liegt allgemein bei rund 600 Metern“, berichtet die GeoSphere Austria. Weiters heißt es in der Prognose für Freitag: „Am Nachmittag lässt der Niederschlag generell nach. Der Wind weht abseits vom Ausseer Land und Ennstal lebhaft bis stürmisch! Die Höchsttemperaturen liegen zwischen -1 und 6 Grad.“