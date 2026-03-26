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Foto auf 5min.at zeigt die verschneite Obersteiermark
So wird das Wetter am Freitag in der Steiermark.
Steiermark
26/03/2026
Prognose

Mehrere Zentimeter: Wo es am Freitag in der Steiermark wieder schneit

Schnee und stürmischer Wind prägen weiterhin das Wetter am Freitag. Vor allem in höheren Lagen der Steiermark wird es noch einmal weiß. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 600 Metern.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)

„Am Freitag schneit es im Nordstau des Alpenhauptkamms weiterhin anhaltend, vor allem im Salzatal und in der Wechselregion kommen noch einmal mehrere Zentimeter Neuschnee zusammen. Auch in den übrigen Regionen kommt es immer wieder zu Regen-, Schneeregen- und Schneeschauern, die Schneefallgrenze liegt allgemein bei rund 600 Metern“, berichtet die GeoSphere Austria. Weiters heißt es in der Prognose für Freitag: „Am Nachmittag lässt der Niederschlag generell nach. Der Wind weht abseits vom Ausseer Land und Ennstal lebhaft bis stürmisch! Die Höchsttemperaturen liegen zwischen -1 und 6 Grad.“

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