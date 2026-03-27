Sturmwarnung in der Steiermark und Graz: Feuerwehren im Dauereinsatz

Die Auswirkungen des Sturms sind bereits deutlich spürbar. In mehreren Regionen mussten Feuerwehren ausrücken, um Straßen freizumachen und Gefahren zu beseitigen. In Gnas begann die Einsatzserie am Donnerstagabend: Kurz nach 21.30 Uhr blockierte ein umgestürzter Baum die L218. Während die Feuerwehr noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt war, ging bereits der nächste Alarm ein. Auch die L211 war durch einen Baum versperrt. Insgesamt standen 15 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen im Einsatz, um die Straßen wieder passierbar zu machen.

Der Sturm fegt auch über die Murmetropole

Auch in Eggersdorf bei Graz wurde die Feuerwehr alarmiert. Dort drohten Äste auf eine darunterliegende Landesstraße zu stürzen. Mithilfe eines Arbeitskorbs konnten die Einsatzkräfte die Gefahr rechtzeitig beseitigen und die Straße sichern.

©FF Eggersdorf bei Graz In Eggersdorf bei Graz drohten Äste auf die Landstraße zu stürzen.

B64 im Bereich Weizklamm gesperrt

In Weiz rückte die Stadtfeuerwehr ebenfalls zu mehreren Einsätzen aus. Umgestürzte Bäume sorgten im gesamten Stadtgebiet für Probleme. Besonders gravierend: Die B64 im Bereich der Weizklamm musste gesperrt werden war nicht passierbar. Auch im Gemeindegebiet von St. Kathrein am Offenegg kam es zu zahlreichen Unwettereinsätzen. Im Weißkirchen im Bezirk Murtal blockierten mehrere Bäume die Gaberlbundesstraße, die Feuerwehr musste ausrücken, 5 Minuten hat berichtet.

©FF St. Kathrein am Offenegg Die B64 im Bereich der Weizklamm musste gesperrt werden war nicht passierbar.

Sturm erreicht gefährliche Stärke

Die aktuelle Wetterlage bleibt angespannt. Der Nordwind hat seit Donnerstag deutlich zugenommen. Auch für heute werden in vielen Regionen Windspitzen um 80 km/h erwartet. In exponierten Lagen, etwa entlang der Stubalpe, Gleinalpe, den Fischbacher Alpen oder im Wechselgebiet, sind sogar Böen von bis zu 100 km/h möglich. Auch der Zentralraum rund um Graz ist betroffen. Besonders problematisch: Viele Bäume sind durch die starken Schneefälle im Februar bereits geschwächt. Diese konnten teilweise noch nicht entfernt werden und stellen nun ein zusätzliches Risiko dar.

©Stadtfeuerwehr Weiz Auch die Stadtfeuerwehr Weiz musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

Klare Warnung des Landes

Das Land Steiermark spricht eine deutliche Warnung aus. Wälder und Parkanlagen sollen bis mindestens Samstag nicht betreten werden, 5 Minuten hat berichtet. Die Gefahr ist hoch, dass Äste abbrechen oder ganze Bäume umstürzen, oft ohne Vorwarnung. Auch im Straßenverkehr ist besondere Vorsicht geboten. Umgestürzte Bäume können jederzeit Fahrbahnen blockieren oder Stromleitungen beschädigen. Zusätzlich wird empfohlen, lose Gegenstände auf Balkonen und Terrassen zu sichern, um Schäden zu vermeiden.

©Canva Montage/Geosphere Die Karte zeigt: Der Sturm hat die Steiermark und Graz noch bis Samstag im Griff.

Angespannte Situation bis Samstag

Die Einsatzkräfte stehen weiterhin im Dauereinsatz, während der Sturm noch anhält. Solange die starken Böen nicht nachlassen, bleibt die Situation in der Steiermark gefährlich. Die kommenden Stunden entscheiden, wie stark die Auswirkungen noch werden.