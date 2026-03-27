Steirisches Traditionsgasthaus verabschiedet sich von seinem Kult-Wirt

Ein Stück gelebte Wirtshauskultur geht zu Ende: Das Gasthaus Erika in Mureck sperrt mit Ende März seine Türen. Wirt Alexander Breineder, vielen besser bekannt als „Wirti“, verabschiedet sich in den Ruhestand.

Über Jahre hinweg war das Gasthaus ein Ort, an dem sich Menschen aus allen Altersgruppen begegneten. Hier wurde gefeiert, gelacht und auch getrauert. Geburtstage, Hochzeiten, Weihnachtsfeiern oder auch Abschiede, das Lokal war für viele Murecker fixer Bestandteil ihres Lebens. Genau das machte den besonderen Charakter des Hauses aus.

Tradition mit persönlicher Handschrift

Die Geschichte des Gasthauses reicht mehrere Jahrzehnte zurück. Ursprünglich von seinen Eltern gegründet, entwickelte sich der Betrieb zu einem klassischen Wirtshaus mit regionaler Küche. Wirt Alexander Breineder selbst prägte das Lokal über viele Jahre mit eigener Note, nicht nur kulinarisch, sondern auch durch Veranstaltungen und eine persönliche Atmosphäre. Für viele Gäste war der Besuch mehr als nur Essen gehen.

Herausforderungen wurden zu groß

Dass nun Schluss ist, hat mehrere Gründe. Neben der körperlichen Belastung nach vielen Jahren in der Gastronomie spielen auch wirtschaftliche Faktoren eine entscheidende Rolle, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Steigende Kosten, schwierige Rahmenbedingungen und Personalmangel machen es für viele Betriebe zunehmend schwer, langfristig wirtschaftlich zu arbeiten. Auch in Mureck ist das spürbar.

Abschied mit Emotionen

Für den Wirt selbst ist es kein leichter Schritt. Die Zeit im Gasthaus sei geprägt gewesen von Begegnungen, Freundschaften und unzähligen Erinnerungen. Zum Abschied wird noch einmal gefeiert: Ein letzter Abend mit Stammgästen und Musik soll am kommenden Samstag, dem 28. März, den Abschluss bilden, so, wie es viele Jahre Tradition war. Ganz verschwindet das Lokal aber nicht. Ein Nachfolger steht bereits in den Startlöchern und plant, den Betrieb nach einer Sanierung neu zu eröffnen.