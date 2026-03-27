Nach Koalitionsauflösung in Leoben: Wie soll es weitergehen?

In Leoben ist die politische Lage weiterhin angespannt. Seit dem Ende der Koalition zwischen SPÖ, Grünen und der Bürgerliste fehlt eine stabile Mehrheit im Gemeinderat. Die Fronten sind verhärtet, der Unmut groß.

Kurt Wallner, weiß nicht wie es so weit kommen konnte: "Weiß nicht was ich falsch gemacht habe".

Kurt Wallner, weiß nicht wie es so weit kommen konnte: "Weiß nicht was ich falsch gemacht habe".

Mit dem Bruch der Koalition hat sich das Kräfteverhältnis im Gemeinderat grundlegend verschoben. Die SPÖ stellt zwar weiterhin den Bürgermeister, doch gemeinsam mit den Grünen reicht es nicht mehr für eine Mehrheit, 5 Minuten hat bereits berichtet. Statt klarer Mehrheiten gilt nun das sogenannte „freie Spiel der Kräfte“. Entscheidungen müssen von Fall zu Fall getroffen werden, je nachdem, wer sich dafür findet.

Kritik richtet sich gegen Stadtspitze

Im Mittelpunkt der Debatte steht Bürgermeister Kurt Wallner. Mehrere Parteien äußern offen Kritik an seiner Amtsführung. Während einzelne Fraktionen grundsätzlich Gesprächsbereitschaft signalisieren, knüpfen sie diese an Bedingungen und stellen dabei auch die Person des Bürgermeisters infrage. Wallner selbst zeigt sich überrascht über die Entwicklung. Er betont, dass es weiterhin ein konstruktives Gesprächsklima gebe und ruft alle Parteien zur Zusammenarbeit auf.

Opposition sieht Chance und Verantwortung

Mit der neuen Situation gewinnt die Opposition an Einfluss. Gemeinsam verfügt sie nun über mehr Mandate als die bisherigen Regierungspartner. Einige sehen darin eine Chance, neue Ideen umzusetzen. Gleichzeitig wächst aber auch der Druck, Verantwortung zu übernehmen und Lösungen zu finden. Denn ohne Zusammenarbeit droht Stillstand und der würde sich direkt auf die Stadt auswirken. Wie stabil die politische Situation tatsächlich ist, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Ein zentraler Punkt ist das Budget für das Jahr 2027. Sollte dafür keine Mehrheit zustande kommen, könnte die Situation weiter eskalieren. Im Raum stehen dann auch mögliche Neuwahlen.