Sturm sorgt für Stromausfälle: 2.000 steirische Haushalte betroffen

Der starke Sturm trifft nun auch die Stromversorgung: Heftige Windböen mit Spitzen von bis zu 100 km/h haben in der Oststeiermark zu zahlreichen Ausfällen geführt. Rund 2.000 Haushalte sind aktuell betroffen.

Besonders stark betroffen ist die Region rund um Semriach, wo es bei etwa 20 Stationen zu Störungen kam.

Besonders stark betroffen ist die Region rund um Semriach, wo es bei etwa 20 Stationen zu Störungen kam.

Besonders stark betroffen ist die Region rund um Semriach, wo es bei etwa 20 Stationen zu Störungen kam, so die Energie Steiermark. Auch in Weiz-Preding, Rettenegg und Heilbrunn kam es zu Ausfällen. Weitere betroffene Gemeinden sind unter anderem St. Jakob-Breitenau, Geistthal, Fladnitz an der Teichalm sowie Frohnleiten. Auch kleinere Orte wie Mixnitz, Passail oder Stübing melden Störungen im Stromnetz.

Sturm als Auslöser

Die Ursache liegt in den starken Sturmböen, die aktuell über das Land ziehen. Immer wieder kommt es dadurch zu Schäden an Leitungen oder zu Störungen in den Versorgungsstationen. Vor allem umgestürzte Bäume oder herabfallende Äste können Stromleitungen beschädigen und so Ausfälle verursachen. Die Teams der Energienetze Steiermark sind bereits im Einsatz und arbeiten daran, die Stromversorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen. Aufgrund der weiterhin angespannten Wetterlage kann es im Laufe des Tages jedoch zu weiteren Unterbrechungen kommen.