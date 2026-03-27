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/ ©Stadtfeuerwehr Judenburg
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen Dachstuhlbrand in Judenburg.
Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.
Judenburg/Stmk
27/03/2026
50 Kräfte im Einsatz

Dachstuhlbrand in Zeltweg: Hausbewohner schlägt Alarm

Ein Brand hat in der Nacht auf Freitag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Im Dachstuhl eines Einfamilienhauses brach plötzlich Feuer aus. Dank des schnellen Handelns eines Bewohners wurde Schlimmeres verhindert.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)

Gegen 23.10 Uhr bemerkte ein Hausbewohner den Brand im Dachbereich und schlug sofort Alarm. Nur wenige Minuten später rückten die ersten Einsatzkräfte an. Insgesamt vier Feuerwehren standen mit rund 50 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen im Einsatz. Ihnen gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen. Durch das rasche Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Glück im Unglück: Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen.

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