Dachstuhlbrand in Zeltweg: Hausbewohner schlägt Alarm

Gegen 23.10 Uhr bemerkte ein Hausbewohner den Brand im Dachbereich und schlug sofort Alarm. Nur wenige Minuten später rückten die ersten Einsatzkräfte an. Insgesamt vier Feuerwehren standen mit rund 50 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen im Einsatz. Ihnen gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen. Durch das rasche Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Glück im Unglück: Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen.