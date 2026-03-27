Wohnhausbrand in Weiz: 80 Feuerwehrleute bekämpfen Brand

In einem Wohnhaus im Ortsteil Dörfl brach ein Brand aus, der sich rasch auf den Dachstuhl ausbreitete. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand dieser bereits in Vollbrand.

Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehren konnte verhindert werden, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen.

Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehren konnte verhindert werden, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen.

Gegen 08.50 Uhr wurde Alarm ausgelöst. Die Feuerwehren Hohenkogl, Weiz, Haselbach, Landscha und Gleisdorf rückten umgehend aus. Vor Ort zeigte sich schnell das Ausmaß: Der Dachstuhl des Hauses stand bereits lichterloh in Flammen. Um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben, wurden weitere Kräfte nachalarmiert. Auch die Feuerwehren Hart-Albersdorf, Landscha bei Weiz sowie ein Wechselladerfahrzeug aus Gleisdorf unterstützten den Einsatz. Insgesamt stehen rund 80 Einsatzkräfte mit etwa 20 Fahrzeugen im Einsatz.

©Stadtfeuerwehr Weiz 80 Kräfte stehen im Einsatz.

Ausbreitung verhindert

Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehren konnte verhindert werden, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen. Zusätzlich sind Polizei, Rotes Kreuz sowie das Energieversorgungsunternehmen vor Ort im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. #Update: Der Brand konnte mittlerweile gelöscht werden, teilt die Polizei mit. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2026 um 14:22 Uhr aktualisiert