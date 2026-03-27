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/ ©Stadtfeuerwehr Weiz
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen Brand in Weiz.
Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehren konnte verhindert werden, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen.
Weiz/Stmk
27/03/2026
Brand in Wohnhaus
Update-Artikel

Wohnhausbrand in Weiz: 80 Feuerwehrleute bekämpfen Brand

In einem Wohnhaus im Ortsteil Dörfl brach ein Brand aus, der sich rasch auf den Dachstuhl ausbreitete. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand dieser bereits in Vollbrand.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)

Gegen 08.50 Uhr wurde Alarm ausgelöst. Die Feuerwehren Hohenkogl, Weiz, Haselbach, Landscha und Gleisdorf rückten umgehend aus. Vor Ort zeigte sich schnell das Ausmaß: Der Dachstuhl des Hauses stand bereits lichterloh in Flammen. Um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben, wurden weitere Kräfte nachalarmiert. Auch die Feuerwehren Hart-Albersdorf, Landscha bei Weiz sowie ein Wechselladerfahrzeug aus Gleisdorf unterstützten den Einsatz. Insgesamt stehen rund 80 Einsatzkräfte mit etwa 20 Fahrzeugen im Einsatz.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen Brand in Weiz.
©Stadtfeuerwehr Weiz
80 Kräfte stehen im Einsatz.

Ausbreitung verhindert

Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehren konnte verhindert werden, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen. Zusätzlich sind Polizei, Rotes Kreuz sowie das Energieversorgungsunternehmen vor Ort im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. #Update: Der Brand konnte mittlerweile gelöscht werden, teilt die Polizei mit. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2026 um 14:22 Uhr aktualisiert
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