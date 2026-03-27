B64 Weizklamm gesperrt: Sturmschäden machen Straße unpassierbar

Die B64 im Bereich der Weizklamm bleibt nach massiven Schäden vorerst gesperrt. Umgestürzte Bäume und mehrere Steinschläge haben die Straße unpassierbar gemacht. Eine Entspannung ist frühestens in den kommenden Tagen in Sicht.

Die aktuelle Lage lässt derzeit keine sichere Nutzung der Straße zu. Besonders der starke Wind hat zahlreiche Bäume entwurzelt, zusätzlich kam es zu gefährlichen Steinschlägen entlang der Strecke, 5 Minuten hat berichtet. Die Sperre wurde aus Sicherheitsgründen verhängt und bleibt zumindest bis Dienstag, 31. März, aufrecht.

„Sicherheit hat oberste Priorität“

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer betont die Dringlichkeit der Maßnahmen: „Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sowie der Einsatzkräfte hat oberste Priorität. Die Situation in der Weizklamm ist ernst, und wir handeln mit der notwendigen Sorgfalt. Gleichzeitig setzen wir alles daran, das betroffene Straßenstück so rasch wie möglich wieder für den Verkehr freizugeben.” Auch Experten warnen vor der aktuellen Gefahrenlage. Sachverständiger Franz Nöhrer erklärt: „Aufgrund der anhaltenden Wetterverhältnisse sind Aufräumarbeiten derzeit nur eingeschränkt möglich. Die Gefährdung für die eingesetzten Kräfte ist aktuell zu hoch.”

Arbeiten starten schrittweise

Für Sonntag ist eine genaue Begehung und Schadensanalyse geplant. Dabei sollen die nächsten Schritte für die Sicherung der Strecke festgelegt werden. Ab Montag wird eine spezialisierte Fachfirma mit den Aufräumarbeiten beginnen. Diese erfolgen in enger Abstimmung mit der Straßenmeisterei. Erst nach einer abschließenden Begutachtung kann entschieden werden, wann die Straße wieder freigegeben werden kann.

Wichtige Verbindung bleibt unterbrochen

Die B64 zählt zu den zentralen Verkehrsverbindungen in der Region. Die Sperre bringt daher erhebliche Einschränkungen für Pendler und Verkehrsteilnehmer mit sich. Das Land Steiermark arbeitet nach eigenen Angaben mit Hochdruck daran, eine sichere Lösung zu finden und die Straße so schnell wie möglich wieder zu öffnen.