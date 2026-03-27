Zweimal mit Glasflasche auf den Kopf geschlagen: Polizei sucht Zeugen

Ein 24-Jähriger wurde offenbar mit einer Glasflasche am Kopf verletzt. Die Tat ereignete sich innerhalb weniger Sekunden. Die Polizei steht vor offenen Fragen und bittet nun dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht zum Sonntag, dem 22. März, hielt sich ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land (Kärnten) in einem Lokal auf. Innerhalb kürzester Zeit wurde ihm zweimal vermutlich mit einer Glasflasche auf den Hinterkopf geschlagen. Ob es sich bei dem unbekannten Täter immer um dieselbe Person gehandelt hat, ist derzeit nicht bekannt. Dabei erlitt der 24-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung ins LKH Feldbach eingeliefert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalles. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Feldbach, Tel. Nr.: 059 133/6120, erbeten.