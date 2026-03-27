Auto überschlug sind: 86-Jährige in Wagen eingeklemmt und verletzt

Am Freitagmittag, 27. März 2026, kam eine Autofahrerin auf der B320 in Wörschach (Bezirk Liezen) in der Steiermark von der Fahrbahn ab und wurde unbestimmten Grades verletzt.

Gegen 11 Uhr fuhr eine 86-Jährige aus dem Bezirk Liezen mit ihrem Wagen auf der Ennstal Straße (B320) aus Richtung Stainach kommend in Richtung Liezen. Bei Straßenkilometer 62,4 kam sie aus bislang unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab, touchierte eine Verkehrstafel, landete sich überschlagend wieder auf der Fahrbahn der B320 und kam zum Schluss in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Die Lenkerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Wörschach daraus befreit werden. Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Rottenmann eingeliefert. Am Wagen entstand Totalschaden.