Zunftbaum: Kindberger Wahrzeichen fiel Sturm zum Opfer

Sturmböen haben in Kindberg (Steiermark) am Freitag das Wahrzeichen der Stadt zu Fall gebracht: Der Zunftbaum stürzte auf ein Hausdach am Hauptplatz.

Gegen Freitagmittag, dem 27. März wurde die Freiwillige Feuerwehr Kindberg-Stadt mittels Sirenenalarm zu einem Sturmschaden in die Hauptstraße alarmiert. „Der Kindberger Zunftbaum, das Wahrzeichen der Stadt, wurde von einer Windböe umgeworfen und stürzte auf ein Hausdach am Hauptplatz“, berichtet die Feuerwehr von dem Einsatz. Weiter heißt es: „Nach dem großflächigen Absichern der Einsatzstelle wurde gemeinsam mit dem Wirtschaftshof der Stadtgemeinde Kindberg der Teil des Zunftbaumes, der im Hausdach stecken blieb, mittels SRF-Kran und dem LKW der Stadtgemeinde Kindberg geborgen.“

Keine Passanten in unmittelbarer Nähe

Die verbleibenden Teile des Wahrzeichens wurden schließlich mittels Motorkettensägen zerteilt und anschließend abtransportiert. Dann wurde das beschädigte Hausdach mit Planen abgedeckt. „Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks keine Passanten in unmittelbarer Nähe“, heißt es abschließend in dem Einsatzbericht.