Hunderte Sturmeinsätze in der Steiermark: „Lage weiterhin angespannt“

Das Sturmtief „Marlies“ hat seit den Nachtstunden des 26. März 2026 zu einem außergewöhnlich intensiven und flächendeckenden Einsatzgeschehen für die steirischen Feuerwehren geführt. In der Zeit von 26. März, 00:01 Uhr bis 27. März, 15:30 Uhr wurden steiermarkweit insgesamt 523 Einsätze verzeichnet. Zur Bewältigung dieser Vielzahl an Schadenslagen sind 264 Feuerwehren im Einsatz gewesen. Auf Basis der bislang eingelangten Rückmeldungen ist aktuell von rund 1.900 eingesetzten Feuerwehrmitgliedern auszugehen, die unter teils schwierigen Wetterbedingungen in der gesamten Steiermark im Einsatz waren – und zum Teil noch immer sind.

435 Sturmeinsätze

Ein Großteil der Einsätze steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Auswirkungen des Sturmtiefs „Marlies“. Von den insgesamt 523 Einsätzen sind aktuell 435 Einsätze direkt auf das Sturmgeschehen zurückzuführen. Nahezu alle Feuerwehrbereiche der Steiermark waren von diesem Wetterereignis betroffen, was die flächendeckende Intensität dieses Wetterereignisses deutlich unterstreicht.

©LFV Steiermark 435 Sturmeinsätze in der Steiermark seit Donnerstag.

113 Alarmierungen in Graz-Umgebung

Regionale Schwerpunkte haben sich insbesondere in den Bereichsfeuerwehrverbänden Graz-Umgebung mit 113 Alarmierungen ergeben. Dahinter folgen die Bereiche Weiz mit 109 Alarmierungen sowie Hartberg mit 83 Alarmierungen. Ebenfalls stark betroffen waren die Bereiche Feldbach mit 41 sowie Fürstenfeld mit 28 und Leibnitz mit 27 Alarmierungen. Auch in zahlreichen weiteren Feuerwehrbereichen ist es zu sturmbedingten Einsätzen gekommen, wenngleich in geringerer Anzahl.

Umgestürzte Bäume, beschädigte Dächer und Stromleitungen

Die Feuerwehrkräfte hatten es überwiegend mit typischen, jedoch teils auch besonders herausfordernden Sturmfolgen zu tun. Dazu zählten in erster Linie umgestürzte Bäume, die Verkehrs- und Gehwege blockiert haben oder auf Gebäude bzw. Dächer gestürzt sind – und dadurch erhebliche Gefahren für die Bevölkerung dargestellt haben. Darüber hinaus mussten beschädigte oder teilweise abgedeckte Dächer gesichert werden, um weitere Schäden durch nachfolgende Windböen zu verhindern. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Bäumen bzw. großen Ästen, die auf Strom- und Telefonleitungen gestürzt sind und dadurch die Infrastruktur beeinträchtigt haben. In einzelnen Fällen führten diese Situationen zu besonders kritischen Lagen. So hat heute Mittag, gegen 13 Uhr, im Norden des Bereichs Graz-Umgebung eine gerissene Stromleitung sogar einen Waldbrand ausgelöst, der ein rasches und koordiniertes Eingreifen der Feuerwehren erfordert hat – mittlerweile aber unter Kontrolle bzw. gelöscht ist.

Lage bleibt weiterhin angespannt

Die Einsätze haben sich vielerorts als zeitintensiv dargestellt und von den Einsatzkräften ein hohes Maß an Koordination, Umsicht und körperlicher Belastbarkeit gefordert. Neben der unmittelbaren Gefahrenabwehr ist wegen loser oder beschädigter Teile auch die Sicherung sowie der Schutz von Gebäuden und Objekten sowie von Verkehrswegen im Mittelpunkt der Tätigkeiten gestanden. Durch das rasche und professionelle Einschreiten der Feuerwehren konnten auch hier in vielen Fällen größere Schäden verhindert werden. „Die Lage bleibt weiterhin angespannt, da der Sturm laut aktuellen Prognosen erst in den Abend- und Nachtstunden merklich abklingen soll. Es ist daher davon auszugehen, dass weitere Einsätze folgen werden und sich die Gesamteinsatzzahl bis in die Abendstunden noch leicht erhöhen wird“, heißt es vom Landesfeuerwehrverband Steiermark. Das derzeit vorliegende Zahlenwerk stellt somit eine Momentaufnahme dar.

Großer Dank an Einsatzkräfte

Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Christian Leitgeb spricht allen eingesetzten Kräften seinen ausdrücklichen Dank aus. Er betont dabei die hohe Einsatzbereitschaft, die Professionalität sowie den unermüdlichen Einsatz der steirischen Feuerwehrmitglieder, die unter teils widrigen Bedingungen im Einsatz stehen bzw. gestanden sind. Sein besonderer Dank gilt allen Kameradinnen und Kameraden, die mit ihrem Engagement maßgeblich dazu beitragen, die Sicherheit der Bevölkerung in der Steiermark auch in herausfordernden Situationen zu gewährleisten.