Leere Supermarktregale vor Ostern: Das steckt hinter der Eierknappheit

Rund um Ostern steigt die Nachfrage nach Eiern traditionell stark an, heuer macht sich das auch im Handel bemerkbar. Dennoch besteht laut Landwirtschaftskammer Steiermark kein Grund zur Sorge. „Hamsterkäufe sind nicht nötig, die Osternester werden nicht leer bleiben“, stellt Vizepräsidentin Maria Pein klar. Die Versorgung sei gesichert, auch wenn nicht jederzeit alle Haltungsformen verfügbar sein könnten. Die aktuelle Knappheit hat mehrere Ursachen.

Eier als günstige, effiziente Eiweißquell

In den vergangenen Jahren war die wirtschaftliche Lage vieler Legehennenhalter angespannt, weshalb kaum neue Stallungen gebaut wurden, während gleichzeitig Betriebe aufgeben mussten. Zusätzlich führten Ausbrüche der Vogelgrippe in Nordeuropa zur Keulung von rund zwölf Millionen Tieren. Parallel dazu steigt der Konsum: Eier gelten als kostengünstige und effiziente Eiweißquelle, der Pro-Kopf-Verbrauch ist in den letzten fünf Jahren deutlich gestiegen.

Zwei Hennen pro Einwohner

Die Steiermark spielt dabei eine zentrale Rolle: Mit rund 2,5 Millionen Legehennen gilt sie als wichtigstes Eierproduktionsgebiet Österreichs. Rein statistisch kommen damit auf jede Einwohnerin und jeden Einwohner zwei Hennen. Um Engpässe künftig zu vermeiden, will die Branche die Produktion ausbauen. Allerdings stoßen viele Betriebe auf Hindernisse. Lange Genehmigungsverfahren, hohe Investitionskosten und komplexe Bauvorschriften bremsen neue Projekte. Selbst bei guter Zusammenarbeit mit Behörden dauert es oft mehrere Jahre, bis ein neuer Stall in Betrieb gehen kann. Gefordert werden daher schnellere Verfahren, verlässliche Vermarktungspartner und eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Eier in verarbeiteten Lebensmitteln und in der Gastronomie. Ohne solche Maßnahmen, so die Warnung der Landwirtschaftskammer, könnten verstärkt Importe aus dem Ausland zunehmen – häufig aus Käfighaltung und damit nicht im Einklang mit den Erwartungen vieler Konsumenten.

Kurzfristige Engpässe möglich, langfristig soll die heimische Produktion gestärkt werden

Auch innerhalb der Branche wird vorsichtig optimistisch in die Zukunft geblickt. Laut Hans-Peter Schlegl soll der Bestand an Legehennen in Österreich bis 2028 um rund 500.000 Tiere steigen. Bis 2030 ist eine weitere Aufstockung geplant, vor allem in Freilandhaltung. Einzelne Betriebe zeigen bereits, wie der Ausbau gelingen kann. Die Landwirtin Nina Schweinzger hat ihren Betrieb in den vergangenen Jahren modernisiert und die Zahl der Legehennen verdoppelt. Sie setzt verstärkt auf Direktvermarktung und sieht in der aktuellen Nachfrage eine stabile Perspektive, fordert aber ebenfalls einfachere Genehmigungsverfahren. Auch Neueinsteiger wie Johannes Riegler berichten von positiven Erfahrungen. Er hat den elterlichen Betrieb übernommen und mit Freilandhaltung ein zusätzliches Standbein aufgebaut. Trotz hoher Investitionen blickt er optimistisch in die Zukunft und sieht Potenzial für weitere Betriebe. Insgesamt zeigt sich: Kurzfristige Engpässe sind möglich, langfristig soll die heimische Produktion jedoch gestärkt werden – vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen stimmen.