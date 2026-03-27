Ab April: Diese Änderungen kommen auf Patienten in Liezen zu

Mit Anfang April 2026 werden im Rahmen eines regionalen Strukturplans mehrere Versorgungsangebote im Bezirk Liezen neu organisiert. Ziel ist eine abgestimmte medizinische Betreuung an verschiedenen Standorten.

Mit 1. April 2026 setzt die KAGes im Rahmen des Regionalen Strukturplans Gesundheit Steiermark 2030 Anpassungen in der Versorgungsregion Liezen um. Im Fokus stehen dabei die Bündelung von Leistungen und die Abstimmung zwischen den einzelnen Standorten. Am Standort Bad Aussee wird künftig die Versorgung in der Akutgeriatrie und Remobilisation zusammengeführt. Damit werden Angebote für ältere Patientinnen und Patienten an diesem Standort konzentriert.

Was sich in Rottenmann ändert

In Rottenmann entsteht ein neues Angebot im Bereich Remobilisation und Nachsorge. Dieses soll die Versorgung zwischen der akuten Behandlung im Krankenhaus und weiterführenden Maßnahmen wie Rehabilitation oder ambulanter Betreuung unterstützen. Ziel ist eine strukturierte Weiterbetreuung nach einem stationären Aufenthalt. Am Standort Rottenmann wird zusätzlich eine Dialysemöglichkeit in dieses Angebot integriert, um auch Patientinnen und Patienten mit komplexeren medizinischen Anforderungen versorgen zu können. Darüber hinaus ist in Zusammenarbeit mit der Klinik Diakonissen Schladming der Aufbau einer Abteilung für Orthopädie und Traumatologie vorgesehen, der schrittweise erfolgen soll.