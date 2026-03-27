Ab April: Diese Änderungen kommen auf Patienten in Liezen zu
Mit Anfang April 2026 werden im Rahmen eines regionalen Strukturplans mehrere Versorgungsangebote im Bezirk Liezen neu organisiert. Ziel ist eine abgestimmte medizinische Betreuung an verschiedenen Standorten.
Mit 1. April 2026 setzt die KAGes im Rahmen des Regionalen Strukturplans Gesundheit Steiermark 2030 Anpassungen in der Versorgungsregion Liezen um. Im Fokus stehen dabei die Bündelung von Leistungen und die Abstimmung zwischen den einzelnen Standorten. Am Standort Bad Aussee wird künftig die Versorgung in der Akutgeriatrie und Remobilisation zusammengeführt. Damit werden Angebote für ältere Patientinnen und Patienten an diesem Standort konzentriert.
Was sich in Rottenmann ändert
In Rottenmann entsteht ein neues Angebot im Bereich Remobilisation und Nachsorge. Dieses soll die Versorgung zwischen der akuten Behandlung im Krankenhaus und weiterführenden Maßnahmen wie Rehabilitation oder ambulanter Betreuung unterstützen. Ziel ist eine strukturierte Weiterbetreuung nach einem stationären Aufenthalt. Am Standort Rottenmann wird zusätzlich eine Dialysemöglichkeit in dieses Angebot integriert, um auch Patientinnen und Patienten mit komplexeren medizinischen Anforderungen versorgen zu können. Darüber hinaus ist in Zusammenarbeit mit der Klinik Diakonissen Schladming der Aufbau einer Abteilung für Orthopädie und Traumatologie vorgesehen, der schrittweise erfolgen soll.
Fragen & Antworten
Die Akutversorgung bleibt durchgehend über die internistische Ambulanz und die Ambulante Erstversorgung (24/7) sowie die Kooperation mit dem Krankenhaus Bad Ischl sichergestellt. Geplante operative Eingriffe werden künftig vorwiegend am Standort Rottenmann durchgeführt.
Mit dem Department für Akutgeriatrie und Remobilisation wird insbesondere die Versorgung älterer Menschen gestärkt – von der Behandlung akuter Erkrankungen bis zur nachhaltigen Wiederherstellung der Selbstständigkeit.
Die RNS ist ein Bindeglied zwischen Akutversorgung und Ambulanter Betreuung/Rehabilitation. Sie richtet sich an Patientinnen und Patienten, die nach der Akutbehandlung weiterhin medizinische, pflegerische und therapeutische Unterstützung benötigen, um ihre Mobilität und Selbstständigkeit wiederzuerlangen.
Die RNS wird in Rottenmann mit einer Dialysemöglichkeit kombiniert – ein in dieser Form besonderes Versorgungsangebot.
In Kooperation mit der Klinik Diakonissen Schladming erfolgt der Ausbau schrittweise:
- ab Juli 2026: tagesklinische Leistungen
- ab Ende 2026: wochenklinischer Betrieb
- ab Sommer 2027: Vollbetrieb
Im Spitalsverbund Rottenmann–Bad Aussee sind insgesamt 175 Betten bzw. ambulante Betreuungsplätze vorgesehen. Davon entfallen auf Bad Aussee 20 Betten und vier ambulante Plätze im Bereich Akutgeriatrie und Remobilisation.
Für den Spitalsverbund Rottenmann–Bad Aussee sind insgesamt 175 Betten bzw. ambulante Betreuungsplätze vorgesehen, davon:
- 165 stationäre Betten – inklusive Tagesklinik
- 10 ambulante Betreuungsplätze
Auf den Standort Rottenmann entfallen:
- 145 stationäre Betten – inklusive Tagesklinik
- 6 ambulante Betreuungsplätze
Auf den Standort Bad Aussee entfallen:
- 20 stationäre Betten
- 4 ambulante Betreuungsplätze
Die künftige Versorgung gliedert sich in die Fachbereiche Innere Medizin, Orthopädie und Traumatologie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Remobilisation und Nachsorge, Radiologie, Anästhesie und Intensivmedizin sowie Palliativ- und Hospizversorgung.
Ein entsprechendes Entwicklungskonzept liegt vor. Die Planungen für die Adaptierung des Standortes Rottenmann haben bereits gestartet. Die Umsetzung erfolgt durch eine schrittweise Sanierung des Bestands sowie durch einen Neubau des Hauses 2. Die Gesamtdauer der baulichen Maßnahmen wird derzeit mit 12 bis 16 Jahren veranschlagt.
Der Start der baulichen Weiterentwicklung ist für 2026 vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt schrittweise bei laufendem Betrieb und ist langfristig angelegt.