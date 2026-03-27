Für die „Helden von Morgen“: Pfandaktion unterstützt Feuerwehrjugend

Eine Pfandaktion in Kindberg bekommt eine besondere Wendung: Die gesammelten Spenden kommen der Feuerwehrjugend zugute. Damit wird gezielt der Nachwuchs der sieben Wehren unterstützt.

Bei der Pfandbon-Spendenaktion von Spar Österreich kommen die abgegebenen Pfandgutschriften den österreichischen Freiwilligen Feuerwehren zugute, gespendet wird hierbei jeweils für die Feuerwehr, welche im Ernstfall für den betroffenen Standort zuständig ist. Nach einem Gespräch mit dem Inhaber des Eurospar-Marktes in Kindberg/Hadersdorf, Matthias Spruzina, und dem Kommando der FF Hadersdorf entstand die Idee, die erzielten Einnahmen der Feuerwehrjugend aller sieben Freiwilligen Feuerwehren in Kindberg zukommen zu lassen. Diese Initiative wird von der ortszuständigen Feuerwehr in Hadersdorf unterstützt.

„Helden von Morgen“ lernen Verantwortung und Teamgeist

Die Jugendarbeit der Feuerwehren in Kindberg ist von großer Bedeutung. Sie fördert den Nachwuchs für das Ehrenamt, bietet den „Helden von Morgen“ eine sinnvolle Freizeitgestaltung, ebenso wie eine wichtige Ausbildung für das Leben. „Außerdem vermittelt sie wichtige Werte wie Teamgeist, Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein“, betont der Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag.