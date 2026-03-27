Flammen auf A9: Wagen brannte lichterloh

Am Freitagabend wurden die Feuerwehren Kammern im Liesingtal, Mautern und Seiz zu einem Fahrzeugbrand auf die A9 alarmiert. Der Vorfall ereignete sich im Baustellenbereich zwischen Mautern und Kammern. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Wagen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten unter Atemschutz und konnte das Feuer rasch eindämmen. Im Anschluss wurde das Fahrzeug auf Glutnester kontrolliert und die Einsatzstelle bis zum Abtransport gesichert. Neben den Feuerwehren standen auch das Rote Kreuz, die Polizei sowie die ASFINAG im Einsatz. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Zur Brandursache liegen derzeit keine näheren Informationen vor.

©FF Kammern i. L.