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/ ©FF Kammern i. L.
Bild auf 5min.at zeigt einen Fahrzeugbrand.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Auto bereits in Vollbrand.
Leoben
27/03/2026
Einsatz

Flammen auf A9: Wagen brannte lichterloh

Auf der A9 kam es am Freitagabend, dem 27. März zu einem Fahrzeugbrand. Mehrere steirische Feuerwehren standen im Einsatz.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)

Am Freitagabend wurden die Feuerwehren Kammern im Liesingtal, Mautern und Seiz zu einem Fahrzeugbrand auf die A9 alarmiert. Der Vorfall ereignete sich im Baustellenbereich zwischen Mautern und Kammern. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Wagen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten unter Atemschutz und konnte das Feuer rasch eindämmen. Im Anschluss wurde das Fahrzeug auf Glutnester kontrolliert und die Einsatzstelle bis zum Abtransport gesichert. Neben den Feuerwehren standen auch das Rote Kreuz, die Polizei sowie die ASFINAG im Einsatz. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Zur Brandursache liegen derzeit keine näheren Informationen vor.

Bild auf 5min.at zeigt einen Fahrzeugbrand.
©FF Kammern i. L.
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