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Bild auf 5min.at zeigt den Grazer Uhrturm.
So wird das Wetter am Samstag in der Steiermark.
Steiermark
27/03/2026
Prognose

Ruhigeres Wetter in der Steiermark: Der Samstag bringt Auflockerungen

Nach unbeständigem Wetter bringt der Samstag in der Steiermark eine vorübergehende Beruhigung. Vor allem am Nachmittag zeigt sich verbreitet die Sonne.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)

„Mit schwachem Hochdruckeinfluss stellt sich am Samstag vorübergehend Wetterberuhigung ein. Im Nordosten halten sich Restwolken hartnäckig, hier kann es auch noch unergiebig schneien. Sonst klart der Himmel immer weiter auf, der Nachmittag bringt steiermarkweit viel Sonnenschein“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es von den Wetterexperten: „Der Wind weht im Süden und Osten noch lebhaft, in den Tälern der Obersteiermark meist nur noch mäßig aus Nordwest bis Nord. Die Temperatur steigt auf Höchstwerte zwischen 7 und 12 Grad.“

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