Ruhigeres Wetter in der Steiermark: Der Samstag bringt Auflockerungen

„Mit schwachem Hochdruckeinfluss stellt sich am Samstag vorübergehend Wetterberuhigung ein. Im Nordosten halten sich Restwolken hartnäckig, hier kann es auch noch unergiebig schneien. Sonst klart der Himmel immer weiter auf, der Nachmittag bringt steiermarkweit viel Sonnenschein“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es von den Wetterexperten: „Der Wind weht im Süden und Osten noch lebhaft, in den Tälern der Obersteiermark meist nur noch mäßig aus Nordwest bis Nord. Die Temperatur steigt auf Höchstwerte zwischen 7 und 12 Grad.“