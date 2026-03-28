Social Media ab 14: Forderungen aus der Steiermark werden lauter

Das Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige kommt. Nach der Einigung der Bundesregierung melden sich nun Stimmen aus der Steiermark - mit klaren Forderungen nach strengeren Gesetzen und mehr Bildung.

Nach langen Verhandlungen ist es fix: In Österreich wird es ein Social-Media-Verbot bis 14 Jahre geben. Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) spricht von einem wichtigen Schritt: „Es ist ein guter Tag für Kinder in unserem Land. Wir werden entschlossen vor den negativen Auswirkungen von Social Media-Plattformen schützen.“ Kinder würden im digitalen Raum oft allein gelassen. Die Risiken reichen laut Babler „von Sucht bis hin zu Einsamkeit“. Ziel sei es, jungen Menschen „ein sicheres, ein gesundes Aufwachsen“ zu ermöglichen. Auch Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) betont: „Wir geben den Kindern und Jugendlichen ihre Kindheit zurück.“ Ein Gesetzesentwurf soll bis zum Sommer vorliegen. Geplant ist auch eine Altersverifikation, die ohne Preisgabe persönlicher Daten funktioniert. Welche Plattformen konkret betroffen sind, ist noch offen. Auch in der Steiermark sorgt die bundesweite Entscheidung für Reaktionen und klare Forderungen aus der Landespolitik.

©Parlamentsdirektion /​ Thomas Topf SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler: „Es ist ein guter Tag für Kinder in unserem Land.“

SPÖ: Gesetz nachschärfen

Für den steirischen SPÖ-Chef Max Lercher ist die Altersgrenze ein erster Schritt. Ein Verbot sei „ein wichtiger Schritt, um junge Menschen besser vor den negativen Auswirkungen sozialer Netzwerke zu schützen. Daher haben wir ein solches Verbot von Beginn an gefordert.“ Gleichzeitig fordert er mehr Maßnahmen auf Landesebene. „Jetzt braucht es ein umfassendes und modernes steirisches Jugendschutzgesetz, das auch den digitalen Raum konsequent mitdenkt.“ Plattformen mit gefährdenden Inhalten müssten für Minderjährige gesperrt werden. Für Lercher ist klar: „Ein Verbot allein reicht nicht aus. Wir brauchen klare Regeln, wirksame Kontrollen, Aufklärungsprogramme für Eltern und ein Gesetz, das den digitalen Alltag von Kindern und Jugendlichen realistisch abbildet.“

©SPÖ Steiermark SPÖ-Chef Max Lercher fordert ein modernes Jugendschutzgesetz für den digitalen Raum.

NEOS: Bildung im Fokus

Auch die NEOS begrüßen die Einigung – sehen aber vor allem die Bildung als Schlüssel. Klubobmann Niko Swatek spricht von einem „Meilenstein für moderne Bildung und unsere Jugend“. Neben der Altersgrenze sollen Lehrpläne angepasst werden. Ab 2027/28 sind mehr Inhalte zu Medienkompetenz, Demokratie und Künstlicher Intelligenz vorgesehen. „Minister Christoph Wiederkehr stellt mit seiner konsequenten Arbeit sicher, dass unser Bildungssystem Schritt für Schritt zukunfstfit wird.“ Für die NEOS ist entscheidend, Kinder nicht abzuschotten. „Wir wollen den Kindern die Flügel heben. Sie sollen selbst mit Herausforderungen wie dem Erkennen von Fake News umgehen können.“ Eine Altersgrenze ohne Medienbildung sei für sie „keine Option“ gewesen.

©NEOS Steiermark NEOS-Klubobmann Niko Swatek sieht im Paket einen „Meilenstein für moderne Bildung und unsere Jugend“.

ÖVP: Umsetzung entscheidend

Auch aus der Grazer ÖVP kommt Zustimmung. Jugend- und Familienstadtrat Kurt Hohensinner hält die Maßnahmen für überfällig: „Ich halte es für absolut richtig, dass jetzt auch auf Bundesebene konkrete Schritte gesetzt werden.“ Er warnt vor Gefahren wie „süchtig machenden Algorithmen, Gewaltinhalten oder Cybermobbing“. Wichtig sei jetzt vor allem eines: „Entscheidend ist jetzt, dass diese Maßnahmen auch konsequent umgesetzt werden und nicht auf halbem Weg stehen bleiben.“