Bio-Newcomer 2026: Steirische Betriebe können sich bewerben

In der Steiermark werden wieder junge Bio-Betriebe vor den Vorhang geholt: Der „Bio-Newcomer“-Award geht in die nächste Runde. Gesucht werden innovative Höfe und Betriebe, die die Zukunft der Bio-Landwirtschaft prägen.

Nach der erfolgreichen Premiere 2024 geht der „Bio-Newcomer“ 2026 in die nächste Runde. Im Mittelpunkt stehen junge steirische Betriebe, die mit neuen Ideen und Mut zur Veränderung die Bio-Landwirtschaft weiterentwickeln. Vom 16. März bis 10. April 2026 kannst du dich mit deinem Biohof oder deinem biozertifizierten Betrieb online unter www.bio-newcomer.at bewerben. Begleitet wird der Award von der Kleinen Zeitung und Antenne Steiermark, die den Finalistinnen und Finalisten eine breite Bühne bieten.

Zwei Kategorien – viele Chancen

Der Award deckt die gesamte Bio-Wertschöpfungskette ab. In der Kategorie „Landwirtschaft“ können Biohöfe teilnehmen, die in den vergangenen fünf Jahren erstmals einen Bio-Kontrollvertrag abgeschlossen oder einen Betriebsführer:innenwechsel vollzogen haben.

Die Sonderkategorie „Gastro und Gewerbe“ richtet sich an Betriebe, die in diesem Zeitraum biozertifiziert wurden und Bio-Produkte fix in ihrem Angebot führen. Damit reicht die Bandbreite von der Produktion bis zur Gastronomie.

Warum Bio-Betriebe so wichtig sind

Bio-Betriebe zeigen tagtäglich, dass wirtschaftlicher Erfolg und Verantwortung für Umwelt, Klima und Tierwohl zusammenpassen. Die biologische Landwirtschaft gilt als wichtiger Baustein für Klimaschutz, Bodenfruchtbarkeit und Ernährungssouveränität. Gerade junge Betriebe treiben diese Entwicklung weiter voran. Der Award macht ihre Arbeit sichtbar und stärkt das Bewusstsein bei Konsumentinnen und Konsumenten sowie in Politik und Medien.

Publikum entscheidet mit

Nach der Bewerbungsphase wählt eine Fachjury pro Kategorie drei Finalisten aus. Ab 11. Mai startet dann ein vierwöchiges Publikumsvoting. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden dabei in der Kleinen Zeitung sowie online vorgestellt, während Antenne Steiermark zur Abstimmung aufruft. Der Höhepunkt folgt am 10. Juni 2026: Dann werden die Gewinner im Skyroom des Styria Media Centers ausgezeichnet.

Unterstützung aus der Steiermark

Getragen wird der Award von wichtigen Partnern der steirischen Bio-Landwirtschaft. Besonders hervorgehoben werden die Firma Lugitsch sowie die Kleine Zeitung als Hauptmedienpartner. Hinter dem Projekt steht Bio Ernte Steiermark, die Landesorganisation von BIO AUSTRIA. Mehr als 2.000 steirische Landwirte wirtschaften nach strengen Bio-Richtlinien und setzen auf Verantwortung gegenüber Natur, Tier und Mensch.