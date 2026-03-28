Weiz: Brennende Mülltonne setzt Hecke in Brand

Samtstagfrüh, dem 28. März 2026, wurden die Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Weiz um 6.46 Uhr zu einem Brand nach Preding alarmiert. Konkret ging es für die Kameraden in die Bundesstraße. Beim Eintreffen zeigte sich die Lage rasch: Eine Mülltonne sowie eine angrenzende Hecke standen bereits in Flammen.

22 Florianis im Einsatz

Die Feuerwehrleute reagierten ohne Zeitverlust. Mit zwei Hochdruckrohren wurde der Brand bekämpft und rasch unter Kontrolle gebracht. Durch das gezielte Vorgehen konnte verhindert werden, dass sich die Flammen weiter ausbreiten. Nach den Löscharbeiten war der Einsatz aber noch nicht vorbei. Der betroffene Bereich wurde sorgfältig mit einer Wärmebildkamera überprüft. So stellten die Einsatzkräfte sicher, dass keine versteckten Glutnester zurückbleiben. Insgesamt standen 22 Feuerwehrmitglieder im Einsatz, weitere zehn hielten sich bereit. Unterstützt wurde die Feuerwehr von der Polizei. Mehrere Fahrzeuge, darunter Tanklösch- und Hilfeleistungsfahrzeuge, waren vor Ort. Nach rund einer Stunde konnte Entwarnung gegeben werden. Um 7.40 Uhr war der Einsatz beendet.