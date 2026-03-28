Schnee und Regen prägen die Osterferien in der Steiermark

In der Steiermark beginnen die Osterferien alles andere als frühlingshaft. Vielerorts dominieren Wolken, Regen und sogar Schneefall, vor allem im Norden. Nur im Süden zeigt sich die Sonne zwischendurch.

Zum Start in die Karwoche zeigt sich das Wetter wenig einladend. „Meist stark bewölkt präsentiert sich das Wetter zu Beginn der Karwoche“, berichten die Meteorologen der GeoSphere Austria. Sonnige Abschnitte bleiben selten, dafür bleibt es zunächst überwiegend trocken. Erst am Nachmittag steigt besonders in der westlichen Obersteiermark die Wahrscheinlichkeit für Regen. In höheren Lagen über 600 Metern ist sogar „leichter Schneefall“ möglich. Die Temperaturen bleiben gedämpft und erreichen nur 5 bis 12 Grad.

Dienstag bringt Winter-Feeling zurück

Am Dienstag wird es dann deutlich ungemütlicher. „Am Dienstag stauen sich mit einer kräftigen Nordströmung dichte Wolken entlang der Alpennordseite“, heißt es weiter. Die Folge: häufiger Regen und Schneefall. In der Früh kann es „noch bis in die Täler“ schneien, bevor die Schneefallgrenze im Tagesverlauf auf etwa 700 Meter ansteigt. Im Süden bleibt es zwar trocken, doch bei „starker Bewölkung“ zeigt sich die Sonne nur zeitweise. Zusätzlich sorgt ein „lebhafter bis kräftiger Wind aus nördlichen Richtungen“ für ungemütliche Verhältnisse. Die Temperaturen bleiben mit maximal 1 bis 10 Grad winterlich.

Unsichere Prognose zur Wochenmitte

Zur Wochenmitte bleibt die Lage angespannt. „Unsicher gestaltet sich die Prognose ab der Wochenmitte“, so die Experten. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass es entlang der Alpennordseite weiterhin dicht bewölkt bleibt. Immer wieder kommt es zu Regen und Schneefall, bei einer Schneefallgrenze um 800 Meter. Im Süden gibt es zwar trockene Phasen, doch „nur wenige Sonnenfenster“ lockern die dichte Bewölkung auf. Der Wind bleibt dabei „lebhaft bis kräftig aus Nord bis Nordost“. Die Temperaturen steigen nur langsam auf 3 bis 10 Grad.

Kaum Besserung in Sicht

Auch am Donnerstag setzt sich das wechselhafte Wetter fort. „Unverändert präsentiert sich das Wetter auch am Donnerstag“, erklären die Meteorologen. Während es im Norden häufig regnet und bis etwa 800 Meter schneit, gibt es im Süden nur „zaghafte Auflockerungen“. Begleitet wird das Ganze von „lebhaftem bis kräftigem Wind aus Nord“. Mit Frühwerten zwischen -1 und +3 Grad und Tageshöchstwerten von 5 bis 12 Grad bleibt der Frühling damit weiterhin auf Abstand.