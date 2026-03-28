Montanuniversität Leoben verlieh Wissenschaftspreis für Montanistinnen

Kategorie Postdoc

Ass.-Prof. Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. mont. Eva Gerold Eva Gerold ist Assoziierte Professorin am Lehrstuhl für Nichteisenmetallurgie und leitet das CD-Labor für Fortschrittliches Recycling von Lithium-Ionen-Batterien an der Montanuniversität. Sie untersucht innovative Recyclingverfahren für Lithium-Ionen-Batterien, PV-Zellen und metallhaltige Schlacken, um wertvolle Metalle nachhaltig zurückzugewinnen. In Verbindung von Grundlagen- und Anwendungsforschung adressiert sie ökologische und technologische Herausforderungen und identifiziert potenzielle Handlungsfelder. Die Schwerpunkte liegen auf der Anpassung an neue Batterietechnologien, integrierten Strategien und Synergieeffekten, die Ressourcenschonung und eine effiziente Kreislaufwirtschaft fördern.

Kategorie Praedoc

Dipl.-Ing. Lea Luznik Leah Luznik vom Lehrstuhl für Nichteisenmetallurgie beschäftigt sich in ihrer Forschung mit der Weiterentwicklung des industriellen Recyclingprozesses von Zink. Hartmetalle sind essenzielle Werkstoffe für Schneidwerkzeuge und enthalten mit Wolfram und Cobalt zwei kritische Rohstoffe. Eine effiziente Wiederverwertung dieser Materialien ist daher ein wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigeren Ressourcennutzung. Durch gezielte Anpassungen der Prozessführung wird untersucht, wie Zink mit dem Material in der Gasphase statt in der flüssigen Phase reagieren kann. Dieser Ansatz bietet das Potenzial, den Energiebedarf des Prozesses deutlich zu senken und gleichzeitig eine hohe Rückgewinnung der wertvollen Rohstoffe zu gewährleisten.

Kategorie Master

Dipl.-Ing. Antonia Siebenbrunner Antonia Siebenbrunner vom Lehrstuhl für Allgemeine und Analytische Chemie hat in ihrer Masterarbeit eine Methode zur passiven Probenahme von Strontium, Barium und seltenen Erdelementen erfolgreich in Laborversuchen getestet und in drei Flüssen des Amazonasbeckens (Rio Negro, Solimões und Amazonas) angewandt. Die diffusionsbasierte Methode eignet sich für die Bestimmung von Strontium-Isotopenverhältnissen in dynamischen Flussumgebungen, selbst unter extremen Bedingungen (niedrige Ionenstärke, niedrige Strontium- und im Verhältnis dazu hohe Rubidium-Konzentrationen).

Kategorie Bakkalaureat

Lena Marie Hafellner Die Ergebnisse der Arbeit von Lena Marie Hafellner leisten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der metallbasierten additiven Fertigung. Stickstoffverdüsung als kostengünstige Alternative zu Argon eröffnet ein bislang wenig genutztes Optimierungspotenzial für pulverbasierte additive Fertigungsprozesse. Die Festigkeitssteigerungen bei gleichzeitig hoher Pulverqualität und hoher relativer Dichte belegen, dass Prozesskosten reduziert werden können, ohne massive werkstofftechnische Nachteile zu erhalten.