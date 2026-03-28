Steirische Roas führt wieder volkskulturell durch die Steiermark

Seggauberg bei Leibnitz (Sonntag, 3. Mai): Die Steirische Roas am Seggauberg startet mit einer Feldmesse, der feierlichen Eröffnung und einem ORF-Live-Frühschoppen und verbindet Kultur, Wein und Genuss inmitten der südsteirischen Weinberge. Von Schloss Seggau über den Schlosskeller Südsteiermark, den Dorfplatz Frauenberg und dem Tempelmuseum bis zum Weingut Assigal und dem Hasenwirt erleben Besucher Geschichte, regionale Weinkultur und echte steirische Gastfreundschaft an einem Ort. Die Wanderstrecke umfasst ca. drei Kilometer.

Tauplitz (Sonntag, 24. Mai): Die Steirische Roas in Bad Mitterndorf führt durch das charmante Ortszentrum und verbindet Tradition, Gemeinschaft und gelebte Regionalität. Von der Pfarrkirche über den lebendigen Dorfplatz bis zum Popp’n Angerl / Musikheim, wo Musik und Vereinsleben zuhause sind, erleben Besucherinnen und Besucher authentische Kultur und Tradition. Stationen wie der Torbauer, beim Fußball- und Tennisclub sowie im Dorfsaal zeigen die Vielfalt des lokalen Engagements und machen die Roas zu einem besonderen Erlebnis. Ein stimmungsvoller Rundgang durch Tauplitz – persönlich, herzlich und typisch steirisch.

St. Peter am Kammersberg (Samstag, 20. Juni): Die Marktgemeinde St. Peter am Kammersberg liegt im Herzen des Katschtals im Bezirk Murau, eingebettet in die herrliche Region rund um den Hausberg Greim (2.474 m). Auf rund 850 m Seehöhe gelegen, blickt der Ort auf eine lange Geschichte zurück, die bis ins 13. Jahrhundert reicht. Der Pfarr- und Marktort hat seinen Namen vom hl. Petrus erhalten. Die Gemeinde ist für Naturfreunde ein Paradies zum Wandern und bietet eine Vielzahl an Erholungsplätzen.

St. Bartholomä (Sonntag, 5. Juli): Die Gemeinde Sankt Bartholomä liegt im Nordwesten des Bezirkes Graz-Umgebung und hat etwas mehr als 1.500 Einwohner. Bekannt ist der Ort durch die Tatsache, dass es zwei Kirchen gibt. Die Alte Kirche, welche sich mittlerweile im Eigentum der Gemeinde befindet und die Pfarrkirche, welche 1867 ihrer Bestimmung übergeben wurde. Der Kirtag und neuerdings der Barthlmäer Advent sind Veranstaltungen mit vielen Besuchern und erfreuen sich großer Beliebtheit.

Vorau wird am Sonntag, 6. September, gemeinsam mit dem weltberühmten Augustiner Chorherrenstift Gastgeber der Steirischen Roas sein.

Krieglach (Sonntag, 27. September): Inmitten des Mürztals – in der sogenannten Waldheimat – liegt die Marktgemeinde Krieglach. Mit rund 5.400 Einwohnern ist Krieglach ein lebendiger Mittelpunkt in der Waldheimat, der Tradition, Fortschritt und Sinn für Kultur, Natur und Gemeinschaft auf gelungene Weise vereint. Naturverbundene Menschen finden ein echtes Paradies vor: Zahlreiche, naturnahe Freizeitanlagen stehen der Bevölkerung und den Gästen zur Verfügung. Der Slogan „Zusammen wachsen“ ist in Krieglach gelebte Realität.

Stubenberg am See (Samstag, 12. Dezember): Geplant ist ein vorweihnachtliches Roas-Special am Ufer des Stubenbergsees.