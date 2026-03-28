Gasalarm in Tiefgarage: Umgebung großräumig evakuiert

Am Vormittag des 28. März löste ein CO-Alarm in einer Tiefgarage in St. Ruprecht an der Raab einen Großeinsatz aus. Die Feuerwehr evakuierte vorsorglich die Umgebung.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab wurde am 28. März zu einem CO-Alarm in einer Tiefgarage gerufen. Beim Eintreffen war zunächst unklar, ob Personen in Gefahr waren. Sofort ging ein Atemschutztrupp mit Wärmebildkamera und Gasmessgerät vor. Zur Unterstützung wurde die FF Hohenkogl / Mitterdorf nachalarmiert.

Großräumige Evakuierung in St. Ruprecht an der Raab

Während der Kontrolle wurde ein starker Gasgeruch festgestellt. Aus Sicherheitsgründen ordnete die Feuerwehr eine großräumige Evakuierung an. Nach rund 2,5 Stunden konnten Entwarnung und die Rückkehr der Bewohner gegeben werden.

Rettungskräfte im Einsatz

Im Einsatz standen 20 Feuerwehrkräfte mit sieben Fahrzeugen, die Polizei mit zehn Personen und vier Fahrzeugen inklusive Drohne, das Rote Kreuz mit einem RTW sowie das Energieversorgungsunternehmen und der Bürgermeister. Die Feuerwehr bedankte sich ausdrücklich bei allen Einsatzkräften und der Bevölkerung für die vorbildliche Zusammenarbeit, die einen reibungslosen Einsatz möglich machte.