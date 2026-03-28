Fataler Fehler beim Schnapsbrennen: Steirer landet im Krankenhaus

Am Samstagnachmittag, 28. März 2026 kam es beim Schnapsbrennen im Keller eines Wohnhauses zu einer Verpuffung. Ein 73-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 14.15 Uhr war ein 73-Jähriger im Keller seines Wohnhauses in Stubenberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) mit der Destillation des Feinbrandes beschäftigt, als es vermutlich auf Grund eines Siedeverzugs zum Überkochen des Kesselinhalts und in weiterer Folge zu einer schlagartigen Verpuffung kam. Ein lokaler Brand entstand, der vom 73-Jährigen größtenteils selbst gelöscht werden konnte.

Verpuffung beim Schnapsbrennen: Mann bei Brand verletzt

Der Mann konnte den Kellerraum durch einen ebenerdigen Ausgang ins Freie verlassen. Durch den Brand erlitt der 73-Jährige großflächige Brandverletzungen und wurde nach der Erstbehandlung durch die anwesenden Rettungskräfte vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen. Ein Fremdverschulden konnte nicht ermittelt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.03.2026 um 20:55 Uhr aktualisiert