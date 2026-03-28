Von Ast getroffen: Schwerverletzter schleppte sich noch auf die Straße

In Weng (Bezirk Liezen) hat sich am Donnerstagvormittag ein schwerer Forstunfall ereignet: Ein 36-jähriger Forstarbeiter wurde von einem herabfallenden Ast getroffen und schwer verletzt.

Gegen 9.30 Uhr kam es im Ortsteil Weng (Beziek Liezen) zu einem schweren Forstunfall. Ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Liezen verrichtete alleine in einem Waldstück nördlich der Lauferbauerbrücke gewerbliche Forstarbeiten. Dabei kam es aus bislang nicht restlos geklärter Ursache zu einem schweren Unfall.

300 Meter von Unfallstelle: Schwerverletzter von Lenker gefunden

Der Forstarbeiter wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem großen Ast am Körper getroffen. Er konnte sich schwer verletzt etwa 300 Meter abwärts zu einer Straße begeben, wo er von einem Fahrzeuglenker aufgefunden wurde. Der 36-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber Christophorus 99 ins LKH Leoben eingeliefert. Weitere Hintergründe sind noch unbekannt.