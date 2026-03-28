Sonne, Regen, Schnee: Der Sonntag wird wechselhaft

Am Sonntag zeigt sich die Steiermark wettertechnisch geteilt. Entlang der Alpennordseite ziehen dichte Wolken durch, immer wieder gibt es Regen und Schnee. Die Schneefallgrenze steigt dabei im Tagesverlauf von rund 600 auf 900 Meter an. Im Süden und Osten des Bundeslandes überwiegen zwar ebenfalls dichte Wolken, dank lebhaftem Nordwind gibt es aber immer wieder sonnige Auflockerungen, und es bleibt weitgehend trocken. Zwischen Grazer Bergland und Wechsel weht der Wind aus der Nacht heraus kräftig, lässt im Tagesverlauf jedoch etwas nach. Die Temperaturen bleiben in der nördlichen Obersteiermark gedämpft zwischen 3 und 6 Grad, sonst werden 6 bis 12 Grad erreicht.