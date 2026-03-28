Feuerwehr: 26 Trupps meistern Atemschutzprüfung

Am Samstag, 26. März fand die Atemschutzleistungsprüfung im Bereich Mürzzuschlag statt. Pünktlich um 8 Uhr konnte Bewerbsleiter BI d.F. Patrick Edlinger mit seinem Stellvertreter Landesbewerbsleiter für ASLP LFR Gernot Rieger den Bewerb eröffnen. 26 Trupps, bestehend aus vier Teilnehmern aus den Bereichen Mürzzuschlag, Hartberg, Feldbach und Weiz stellten sich der Prüfung. Am Gelände der Betriebsfeuerwehr Veitsch Radex galt es fünf Stationen zu bewältigen. Nach den theoretischen Fragen folgten vier praktische Aufgaben für die Teams. Bereichsfeuerwehrkommandant LFR Rudolf Schober und Bürgermeister von St. Barbara Arno Russ überzeugten sich persönlich von den erbrachten Leistungen.

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Um 16 Uhr fand im würdigen Rahmen die Übergabe der begehrten Abzeichen in den Stufen BRONZE und SILBER statt. Dazu gratulierten ganz herzlichst der Bereichsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter BR Johann Eder-Schützenhofer und der Vizebürgermeister von St. Barbara Ernst Ebner. Eder-Schützenhofer bedankte sich bei HBI Benedikt Schautz für die Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten und der Ausrichtung des Bewerbers. 17 Trupps erreichten das Leistungsabzeichen in Bronze, 9 in Silber und 3 Trupps erreichten leider die erforderliche Punkteanzahl nicht. Drei Kameraden wurde für ihre mehrmalige Tätigkeit als Bewerter ausgezeichnet.