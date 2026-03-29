Traktor kippt um: Mann unter Fahrzeug eingeklemmt

Am Samstag, dem 28. März 2026, war ein 55-Jähriger gegen 22.35 Uhr mit seinem Traktor auf einem Forstweg in Hohenau an der Raab (Bezirk Weiz) unterwegs, als er nach rechts auf eine Böschung geraten sein dürfte. Der Traktor ohne Führerhaus kippte um und überschlug sich. „Der 55-Jährige wurde mit den Beinen unter dem Fahrzeug eingeklemmt“, so die Landespolizeidirektion Steiermark. Trotz der Situation konnte er noch selbst seine Angehörigen verständigen, die sofort die Rettungskette in Gang setzten. Einsatzkräfte rückten rasch zur Unfallstelle aus. Die Feuerwehr konnte den Eingeklemmten befreien, anschließend wurde er vom Rettungsdienst ins LKH Graz gebracht. Über die genaue Schwere der Verletzungen ist derzeit nichts Näheres bekannt.