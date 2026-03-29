Flammen schlagen aus Dach: Wirtschaftsgebäude lichterloh in Flammen

In Gschaid bei Birkfeld (Bezirk Weiz) stand am Samstagabend ein Wirtschaftsgebäude in Vollbrand. Mehrere Feuerwehren standen stundenlang im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am Samstag, dem 28. März 2026, wurde es am frühen Abend in Gschaid bei Birkfeld (Bwzrik Weiz, Steiermark) ernst. Gegen 17.15 Uhr geriet ein Wirtschaftsgebäude aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, bot sich ihnen ein dramatisches Bild: Der erste Stock und das Dach standen bereits in Vollbrand. Dichter Rauch und offene Flammen machten ein rasches Eingreifen notwendig.

Sieben Feuerwehren im Einsatz

Um den Brand unter Kontrolle zu bringen, rückten gleich mehrere Feuerwehren aus der Region an. Die Wehren aus Birkfeld, Miesenbach, Strallegg, Pöllau, Koglhof, Gasen und Fischbach arbeiteten gemeinsam an den Löscharbeiten. Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, die Flammen einzudämmen und ein Übergreifen auf weitere Gebäude zu verhindern.

©BFV Weiz Sieben Feuerwehren kämpften stundenlang gegen die Flammen in Birkfeld. ©BFV Weiz Gegen 20.45 Uhr war der Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten an.

Stundenlange Nachlöscharbeiten

Erst gegen 20.45 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. „Gegen 20.45 Uhr gab die Feuerwehr bekannt, dass der Brand unter Kontrolle sei, jedoch noch stundenlange Nachlöscharbeiten erforderlich sind. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden“, so die Landespolizeidirektion Steiermark. Trotz der Kontrolle über das Feuer blieb für die Einsatzkräfte noch einiges zu tun.