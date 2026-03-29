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/ ©Freiwillige Feuerwehr Gröbming
Foto auf 5min.at zeigt einen Unfall in Gröbming.
Zwei Pkw kollidierten auf der B320 bei der Osteinfahrt Gröbming.
Gröbming/Liezen
29/03/2026
Samstagmorgen

Gröbming: Unfall auf B320 fordert eine verletzte Person

Auf der B320 bei der Osteinfahrt in Gröbming ist es am Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autos kollidierten, eine Person wurde dabei verletzt. Mehrere Einsatzkräfte standen im Einsatz.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(166 Wörter)

Am Samstag, dem 28. März 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Gröbming um 8.58 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Der Einsatzort lag auf der B320 im Bereich der Osteinfahrt Gröbming. Laut den Einsatzkräften handelte es sich um einen Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt. Die Feuerwehr versorgte die betroffene Person gemeinsam mit dem Rettungsdienst direkt an der Unfallstelle. Auch Polizei und Rotes Kreuz waren im Einsatz, um die Lage unter Kontrolle zu bringen und die Versorgung sicherzustellen.

14 Feuerwehrleute vor Ort

Insgesamt standen 14 Feuerwehrleute mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, darunter HLF3, WLF und LKWA. Zusätzlich war ein Feuerwehrnotarzt vor Ort. Die Einsatzkräfte kümmerten sich nicht nur um die verletzte Person, sondern auch um die Absicherung der Unfallstelle. Nach der Erstversorgung wurde die Fahrbahn gereinigt, um die Sicherheit für den weiteren Verkehr zu gewährleisten. Außerdem unterstützte die Feuerwehr das Abschleppunternehmen Knerzl bei der Bergung der beteiligten Fahrzeuge.

Foto auf 5min.at zeigt einen Unfall in Gröbming.
©Freiwillige Feuerwehr Gröbming
Feuerwehr, Rettung und Polizei standen bei dem Unfall im Einsatz.
Foto auf 5min.at zeigt einen Unfall in Gröbming.
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Eine verletzte Person wurde direkt an der Unfallstelle versorgt.
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