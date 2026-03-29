Gröbming: Unfall auf B320 fordert eine verletzte Person

Auf der B320 bei der Osteinfahrt in Gröbming ist es am Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autos kollidierten, eine Person wurde dabei verletzt. Mehrere Einsatzkräfte standen im Einsatz.

Am Samstag, dem 28. März 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Gröbming um 8.58 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Der Einsatzort lag auf der B320 im Bereich der Osteinfahrt Gröbming. Laut den Einsatzkräften handelte es sich um einen Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt. Die Feuerwehr versorgte die betroffene Person gemeinsam mit dem Rettungsdienst direkt an der Unfallstelle. Auch Polizei und Rotes Kreuz waren im Einsatz, um die Lage unter Kontrolle zu bringen und die Versorgung sicherzustellen.

14 Feuerwehrleute vor Ort

Insgesamt standen 14 Feuerwehrleute mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, darunter HLF3, WLF und LKWA. Zusätzlich war ein Feuerwehrnotarzt vor Ort. Die Einsatzkräfte kümmerten sich nicht nur um die verletzte Person, sondern auch um die Absicherung der Unfallstelle. Nach der Erstversorgung wurde die Fahrbahn gereinigt, um die Sicherheit für den weiteren Verkehr zu gewährleisten. Außerdem unterstützte die Feuerwehr das Abschleppunternehmen Knerzl bei der Bergung der beteiligten Fahrzeuge.