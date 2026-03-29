Sturm fegt durch die Steiermark: Hier pfeift es heute am stärksten

Der Wind dreht am Sonntag in der Steiermark ordentlich auf: Während dir in Graz die Haare durcheinanderfliegen, legt er am Schöckl noch einen Zahn zu. Die aktuellen Geosphere-Daten zeigen, wo es heute besonders stürmisch ist.

Am Schöckl zeigt der Wind am Sonntag seine stärkste Seite - hier wurden die höchsten Werte in der Steiermark gemessen.

Am Schöckl zeigt der Wind am Sonntag seine stärkste Seite - hier wurden die höchsten Werte in der Steiermark gemessen.

Schon seit Freitag zeigt sich das Wetter in der Steiermark von seiner stürmischen Seite. Für die Einsatzkräfte bedeutet das Ausnahmezustand: Seit der Nacht auf Freitag rückten die Feuerwehren bereits rund 620 Mal aus. Umgestürzte Bäume, blockierte Straßen und beschädigte Infrastruktur halten die Helfer im Dauereinsatz. Bis sich die Lage vollständig beruhigt, dürfte es noch dauern.

Am Schöckl hat der Wind heute das Sagen

Wer heute in der Steiermark gegen den Wind anreden will, braucht mancherorts fast schon eine Extraportion Stimme. Am stärksten bläst es laut den Messdaten von Geosphere Austria am Schöckl. Dort wurden um 12.20 Uhr 51,12 km/h Windgeschwindigkeit gemessen, die stärksten Windspitzen lagen bei 68,76 km/h. Das ist steiermarkweit der höchste Wert bei der laufenden Windgeschwindigkeit in den vorliegenden Daten. Der Schöckl macht seinem Ruf damit einmal mehr alle Ehre.

St. Radegund und Fischbach bleiben dicht dran

Ganz knapp dahinter folgt St. Radegund. Dort wurden 45,36 km/h gemessen, bei den Windspitzen waren es ebenfalls 68,76 km/h. Auch Fischbach zeigt sich am Sonntag alles andere als still: 40,68 km/h Windgeschwindigkeit und 68,4 km/h bei den Spitzen sprechen eine deutliche Sprache. Gerade in höher gelegenen Teilen der Obersteiermark dürfte es damit ordentlich gezogen haben. Da bleibt die Frisur eher Wunsch als Plan.

Auch anderswo geht’s ordentlich zur Sache

Die Liste der windigen Orte ist damit noch lange nicht zu Ende. Auf der Stolzalpe wurden 36,72 km/h gemessen, dazu kamen Windspitzen von 61,92 km/h. Am Präbichl lag die Windgeschwindigkeit bei 29,52 km/h, die Spitzen erreichten 51,84 km/h. In Frohnleiten wurden 28,44 km/h gemessen, die stärksten Böen lagen bei 51,48 km/h. Auch in Graz war der Wind deutlich spürbar: An der Universität wurden 28,8 km/h und Windspitzen von 56,16 km/h registriert, in Straßgang waren es 25,92 km/h und 49,68 km/h.

Auch im Süden und Osten der Steiermark bleibt’s nicht ruhig

Wer glaubt, dass nur die höher gelegenen Regionen durchgepustet werden, liegt am Sonntag daneben. In Fürstenfeld wurden 25,56 km/h Windgeschwindigkeit gemessen, dazu kamen Spitzen von 42,84 km/h. Bad Radkersburg erreichte 22,68 km/h und 42,12 km/h, Hartberg ebenfalls 42,12 km/h bei den Windspitzen. In Leibnitz wurden 21,24 km/h gemessen, die stärkste Böe lag bei 41,76 km/h. Auch Bad Gleichenberg reiht sich mit 19,8 km/h und 41,4 km/h in die auffälligen Werte ein.